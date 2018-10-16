Платные парковки в Воронеже: способы оплаты

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-16T16:03:44+03:00

В мэрии ответили на самые часто задаваемые вопросы. Часть III

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- Куда будут поступать средства, собираемые от размещения транспортных средств на платных парковках?

- На период окупаемости проекта (ориентировочно 5-5,5 лет) в бюджет городского округа будет поступать 25% средств, собираемых от размещения автомобилей на платных парковок, после – 40%. По истечении концессионного соглашения (2028 год) – 100%.

- Куда будут поступать средства, собираемые от административных штрафов за неоплату парковки в центре города?

Все средства от административных штрафов будут поступать в бюджет городского округа.

- Куда будут тратиться средства, собираемые в бюджет города от размещения автомобилей на платных парковках и административных штрафов?

- Средства будут расходоваться согласно принятым бюджетным сметам, в том числе, на развитие пешеходной и транспортной инфраструктур и общественного транспорта.

- На каких улицах нужно платить за парковки?

- Платные городские парковки созданы на территории Ленинского и Центрального районов (карта): в общей сложности охвачено 59 улиц центральной части города, создано 6 тыс. парковочных мест.

- Почему парковочное пространство разделено на 18 территориальных зон?

- Наполняемость парковок может быть разной. В будущем территориальные зоны дадут возможность дифференциации стоимости: в зоне, наполняемой больше, чем на 85% стоимость может повышаться, в пустующей зоне – понижаться.

- Сколько стоит час платной парковки?

- Стоимость одного часа платной парковки – 40 рублей во всех зонах. При оплате через мобильное приложение «Горпарковки», в личном кабинете на интернет-портале «Парковочное пространство Воронежа» и SMS-сообщением возможна поминутная тарификация.

- Откуда взялась такая стоимость?

- Рассчитана в соответствии с разработанной методикой.

- Какие способы оплаты существуют и как ими пользоваться?

- Личный кабинет на интернет-портале «Парковочное пространство Воронежа», мобильное приложение «Горпарковки», SMS-сообщение, паркоматы (места установки паркоматов), приложение «Сбербанк Онлайн», терминалы/банкоматы «Сбербанка».

- Что такое поминутная тарификация?

- Если при оплате парковки пользоваться мобильным приложением «Горпарковки», личным кабинетом на интернет-портале «Парковочное пространство Воронежа» или SMS-сообщением, то тарификация будет поминутной. Поминутная тарификация возможна только по предоплате. Пример: вы остановились на платной парковке, открыли парковочную сессию и заплатили за 2 часа, но через 50 минут вернулись, закрыли сессию и уехали. На ваш виртуальный парковочный счёт вернутся неиспользованные средства за 70 предоплаченных минут, которые можно потратить для будущей оплаты парковки.

- А при оплате через паркомат есть поминутная тарификация?

- Нет. Через паркомат, приложение «Сбербанк Онлайн» и терминалы/банкоматы «Сбербанка» оплачивать парковку можно только кратно часу. Даже фактически использовав платную парковку в течение 1 часа 15 минут, нужно будет заплатить за 2 часа.