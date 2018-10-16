Платные парковки в Воронеже: кому будет лучше от их внедрения?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T16:32:08+03:00

В мэрии ответили на самые часто задаваемые вопросы. Часть II

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- Кому будет лучше от внедрения системы платных парковок?

- Пешеходам и людям, не имеющим автомобиля (или не использующих автомобиль ежедневно для поездок на работу) – центральные улицы станут более свободными; на тротуарах не будут парковаться; кроме того, внедрение платных парковок всегда является толчком для развития общественного транспорта и пешеходных пространств. Автомобилистам – больше свободных мест в центральной части города и возможность в любое время дня припарковать свой автомобиль по правилам близко к нужному месту.

Всем жителям города – улучшение экологии (снижение вредных выбросов в атмосферу из-за уменьшения количества автомобилей и из-за отсутствия блуждающего трафика).

- На основании чего парковки стали платными?

- На основании постановления администрации городского округа город Воронеж № 592 «О создании и вводе в эксплуатацию платных городских парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа город Воронеж» от 17 сентября 2018 года

- Какое отношение к платным парковкам Воронежа имеет ООО «Городские парковки»?

- В октябре 2017 года между администрацией городского округа город Воронеж и ООО «Городские парковки» (г. Белгород) заключено концессионное соглашение по созданию и эксплуатации системы управления платными парковками. В открытом конкурсе принимало участие 4 компании. Срок действия концессионного соглашения – 10 лет. ООО «Городские парковки» – это оператор платного парковочного пространства, осуществляющий сервисное обслуживание парковок. Координатором является управление транспорта Воронежа, которое осуществляет общий контроль за эксплуатацией парковок.

- Для чего нужна была концессия? Почему муниципалитет не создал платные парковки за бюджетные средства?

- Объём вложений ООО «Городские парковки» в создание платного парковочного пространства составил более 115 млн. рублей (реконструкция объекта капитального строительства – здания на улице Пирогова, 87; разработка проектов организации дорожного движения, нанесение соответствующей разметки и установка дорожных знаков; приобретение трёх видов средств фотофиксации – стационарные, автомобильные комплексы и портативные устройства; приобретение, монтаж и обслуживание паркоматов; разработка и внедрение портала и мобильного приложения и др.).

Во-первых, концессионное соглашение заключено, чтобы сэкономить бюджетные средства – на создание платных парковок бюджет не потратил ничего. Во-вторых, муниципалитет хотел поручить это профильным специалистам, у которых есть опыт внедрения подобных систем – ООО «Городские парковки» принимало участие по внедрению платных парковок в 10 городах.