Платные парковки в Воронеже: для чего это надо?

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-16T16:02:04+03:00

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Что такое платная парковка?

В первую очередь, это эффективный и понятный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс всех крупных современных городов.

Уличные парковки проектируются градостроителями как места для кратковременных стоянок автомобилей, но сейчас – при современном уровне автомобилизации – каждое утро в центр приезжают несколько тысяч автомобилей, занимают места и стоят на них целый день (до окончания рабочего дня). Тот, кто не успел – либо паркуется очень далеко от нужного места, либо паркуется с нарушением ПДД (на газоне, тротуаре, пешеходном переходе, во втором ряду и т.д.). Поэтому, имея около 6 тысяч мест по ПДД на центральных улицах, этими местами пользуется максимум около 7 тыс. автомобилей (нет оборачиваемости). При внедрении платных парковок оборачиваемость повышается в несколько раз: 6 тысячами мест за будний день могут воспользоваться до 100 тыс. автомобилей, потому что стоянки становятся кратковременными.

Для чего нужна платная парковка?

Количество парковочных мест в городе не увеличивается (или увеличивается медленно), а количество автомобилей растёт каждый день (на 5-6% ежегодно). Перегруженные парковки увеличивают количество движущихся автомобилей: до 30% трафика в центре города в будний день – это автомобиль, курсирующий в поисках свободного места (блуждающий трафик).

По мнению автомобилистов, самое простое решение проблемы – разом построить несколько тысяч парковочных мест в городе. Во-первых, именно в центральной части города это возможно далеко не везде из-за сложившейся исторической застройки. Во-вторых, в перспективе это приведёт к ещё более резкому увеличению уровня автомобилепользования, а, следовательно, дефицит мест станет ещё больше. В-третьих, если их построят – они тоже не будут бесплатными.

Люди, ежедневно использующие автомобиль для поездок на работу, думают, что личный транспорт используют все. На самом деле это абсолютно не так: ежедневно личным автомобилем по тем или иным причинам пользуется до 30% населения.

По мере выхода того или иного города на высокий уровень автомобилизации – как правило, от 300 автомобилей на тысячу жителей (в Воронеже этот показатель около 400) – муниципалитет вынужден отказываться от режима «свободного паркинга», то есть, бесплатного использования общественного пространства для парковки личных автомобилей.

В Америке это случилось ещё в середине прошлого века, в Европе – во второй половине, в России – началось только около 10 лет назад. Причем, к способам управления пропускной способностью и искусственным ограничением автомобилепользования в других странах добавляются и закрытие въезда в центр города для личного транспорта, введение платы за въезд, введение дополнительных налогов, сертификатов на владение автомобилем и др.

Воронеж – один из последних городов-миллионников, в котором нет платной парковки (в то же время, имеющий наибольшее из всех количество автомобилей на тысячу жителей). Кроме того, платные парковки уже введены и действуют в менее крупных городах – Белгород, Курск, Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Сочи и др.