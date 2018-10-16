«Воронежсинтезкаучук» планирует выпускать до 135 тыс. тонн термоэластопластов в год

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-16T12:31:32+03:00

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В 2017 году рост объемов производства каучуков и термоэластопластов на воронежском предприятии СИБУРа составил 264 тысяч тонн и превысил показатели 2016 года на 12%. На днях об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский.

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Ставка на термоэластопласты

– Если говорить про каучуки, то большой объем нашей продукции потребляют Bridgestone, Continental, Pirelli – это долгосрочные контракты по три-пять и более лет, - подчеркнул спикер.

Кроме того «Воронежсинтезкаучук» наращивает мощности по выпуску термоэластопластов и планирует увеличить их выпуск до 135 тыс. тонн в год. Достичь такого результат позволит строительство ТЭП-100, которое стартовало летом 2018 года.

– Термоэластопласты используют в дорожном строительстве, кровельной индустрии, обувной промышленность и других сферах. Его применение позволяет снизить затраты при строительстве дорожных объектов за счет увеличения службы асфальтобетонных дорожных покрытий, обеспечить высокую износостойкость, повысить устойчивость. При этом термоэластопласты – экологически чистый материал, который перерабатывается на 100%, – отметил Илья Корженовский.

Интересно, что общий экономический эффект от энергосберегающих мероприятий за прошлый год составил более 107 млн. рублей. Предприятие сэкономило более 69 тысяч Гкал тепловой энергии. Этого хватило бы на целый год обогрева 287,5 пятиэтажных домов. В 2018 году экономический эффект планируется довести до 153 млн.

Илья Корженовский также отметил, что средний уровень зарплаты на предприятии выше на 33,3% по сравнению со среднегородской зарплатой на других предприятиях Воронежа.

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Мобильная лаборатория и грантовая программа

О реализации Целевой экологической программы рассказал Константин Сафонов, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды воронежской площадки СИБУРа. На эту программу было направлено более 12 млн. рублей.

– За последние годы мы провели реконструкцию системы водооборота. Усовершенствовали семь градирен примерно за 400 млн. рублей. Тем самым мы снизили потери воды, – отметил Константин Сафонов.

Как отметили представители СИБУРа, в итоге воздействие на окружающую среду удалось снизить на 13%. Предприятие также снизило потребление аммиака на 30%. Для оперативного и точного анализа состояния окружающей среды «Воронежсинтезкаучук» приобрел мобильную экологическую лабораторию, с помощью которой в прошлом году было проведено 5,4 тыс. проб атмосферного воздуха.

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Кроме того, на пресс-конференции было озвучено, что в 2017 году воронежское предприятие СИБУРа в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» провело благоустройство второй очереди сквера «Чайка», Открытый чемпионат Воронежской области по баскетболу, бесплатные тренировки «Здравый смысл» в парке «Южный» и многое другое.

С 3 октября 2018 года СИБУР начал прием заявок на грантовые, межрегиональные и волонтерские проекты в рамках той же благотворительной программы «Формула хороших дел» на 2019 год. К участию приглашаются НКО, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Новые правила подачи заявки можно найти на сайте программы www.formula-hd.ru.

Автор Виктор Левшаков.