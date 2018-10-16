Сенатор Сергей Лукин: «Реализация программы по переселению людей из аварийного жилья будет продолжена в рамках нацпроекта»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-16T12:02:56+03:00

В начале октября Правительство России внесло в Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта 12 нацпроектов, разработанных в соответствии с майским указом Владимира Путина

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Эти документы отражают мероприятия по достижению поставленных главой государства национальных целей и целевых показателей.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания граждан.

В проекте федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию национальных проектов предусмотрено 4,6 трлн. рублей.

Член Совета Федерации Сергей Лукин отметил в своём комментарии, что ещё 27 сентября Правительство России утвердило Основные направления своей деятельности на период до 2024 года. В этом документе отражены все национальные цели, поставленные в майском указе Президента РФ, и определён порядок их достижения, включая организационные, финансовые, юридические меры, взаимодействие с регионами. В число основных направлений деятельности Правительства РФ входит реализация масштабных задач по развитию строительной отрасли и увеличению её вклада в экономику страны. Сенатор добавил, что паспорт нацпроекта «Жильё и городская среда» состоит в свою очередь из четырёх федеральных проектов: ипотека, жильё, городская среда, снос и расселение аварийного жилья.

На заседании Правительства по основным направлениям деятельности кабмина до 2024 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил: «Со следующего года мы восстанавливаем масштабную программу по переселению людей из аварийного жилья. В планах — расселить более 9,5 млн. квадратных метров непригодного жилья, под эти цели мы закладываем значительное финансирование — в ближайшие три года 106 млрд. рублей из федерального бюджета и 19 млрд. рублей из региональных бюджетов».

Представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин напомнил, что в течение 10 лет реализовывалась госпрограмма переселения из аварийного жилья, поставленного на учёт до 1 января 2012 года. «Финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного правительства позволила городу Воронеж за период с 2013 по 2017 годы ликвидировать 70,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда или 139 многоквартирных домов и переселить 1542 семьи (4091 человек) в новые благоустроенные жилые помещения. Общий объём финансирования программы составил 2,6 млрд. руб., из них: средства Фонда – 1,1 млрд. рублей; средства областного бюджета – 540 млн. руб.; средства городской казны – 1 млрд. руб. При этом проблема переселения жильцов из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, продолжает оставаться актуальной», – подчеркнул сенатор Сергей Лукин. С 2012 года и по настоящее время в реестре аварийных домов числятся ещё 65 зданий (1184 жилых помещений, где проживают 2960 человек). Это 36 тыс. кв. м аварийного жилья, для расселения которого необходимы финансовые средства в объёме 1,2 млрд. рублей. В целях решения данной проблемы, администрацией города при существенной финансовой поддержке Правительства Воронежской области определены программные мероприятия к реализации в 2018-2019 годах. «В указанный двухлетний период на ликвидацию аварийного жилищного фонда выделены денежные средства в объёме 560 млн. рублей, из них: 392 млн. рублей – средства областной казны и 168 млн. рублей – из бюджета города. Это позволит ликвидировать 12 тыс. кв. м аварийного жилья, расселить 470 жилых помещений, расположенных в 23 аварийных многоквартирных домах, – добавил Сергей Лукин. – И продолжение федеральной поддержки расселения аварийного жилого фонда в рамках национального проекта поможет скорректировать в сторону сокращения сроки предоставления людям, проживающих в таких домах, благоустроенного жилья».

В рамках реализации указанного нацпроекта Минстрой России рассчитывает и на внебюджетные источники. Речь идёт о развитии застроенных территорий, когда инвесторам передаётся территория, где находятся аварийные дома. «Мы предусматриваем в рамках денежных средств, которые заложены сегодня в федеральном бюджете, стимулировать инвесторов на более быстрое освоение данных территорий», – заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Реализация пилотного для Воронежа проекта по переселению жителей из аварийных и ветхих домов и строительству на этих территориях новых современных жилых комплексов уже показала перспективность данного направления, – отметил сенатор Сергей Лукин. – Развитие застроенных территорий требуется, чтобы граждане не только получали более комфортные условия, переезжая из старых домов, но и могли по желанию остаться жить в своем районе. Для привлечения добросовестных застройщиков муниципалитету нужно повышать инвестиционную привлекательность участков, определенных для развития города».

Ирина Размустова