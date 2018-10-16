Владимир Нетёсов: «В Воронежской области разработают реестр детских туристских маршрутов»

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-16T17:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Корректировки, принятые на 35-м заседании Воронежской областной Думы, должны повысить уровень безопасности детского отдыха в регионе и усилить контроль за его организацией, отмечает Владимир Нетёсов.

.

Соответствующие списки должны будут размещаться на официальном сайте исполнительных органов власти, ответственных за разработку и утверждение списка таких маршрутов. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, в соответствии с новой редакцией регионального закона, указанные органы должны быть определены правительством Воронежской области. И такая работа на сегодняшний день ведется.

– По предварительной информации, список рекомендуемых туристских маршрутов для детей будет разрабатываться совместными усилиями специалистов целого ряда областных департаментов и ведомств, – пояснил Владимир Нетёсов.

Кроме этого, поправки вводят новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти по организации детского отдыха. Письменные (или в форме электронных документов) обращения родителей в региональные органы власти по этим вопросам, а также ответы на них по требованию родителей подлежат опубликованию на официальном сайте исполнительных органов власти, ответственных за данную сферу (без указания персональных данных заявителей и их детей).

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что законодательные новации направлены прежде всего на повышение безопасности детей в ходе туристических походов и поездок как индивидуальных групп, так и во время организованного отдыха детей. Это очень важно как для родителей, так и организаторов различных детских походов и экскурсий.

– Продуманный и согласованный маршрут – это, в первую очередь, сохранение здоровья и жизни юных туристов. Самое главное в его организации – обеспечить детям не только интересное времяпрепровождение и положительные эмоции, но и безопасность, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.