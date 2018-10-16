Воронежцам покажут новое кино Австрии

СЕГОДНЯ 00:05 2018-10-16T00:03:59+03:00

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С 24 по 28 октября на площадке кинотеатра Спартак в Воронеже во второй раз пройдёт фестиваль «Новое кино Австрии». Его организаторами выступили Австрийский культурный форум, арт-объединение CoolConnections при поддержке Райффайзенбанка.

Представленные в программе фестиваля фильмы полостью оправдывают его девиз – разнообразие. Это и веселые комедии о серьезных проблемах, и изысканная историческая драма, и удивительная биография. Все картины будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

На открытии кинофорума выступит Симон Мраз, директор Австрийского культурного форума, атташе по культуре посольства Австрии в России.

- В прошлом году мы впервые проводили фестиваль австрийского кино в Воронеже, и форум прошёл очень успешно, собирая полные залы. Уверен, что в этом году зрители вновь по достоинству оценят нашу фестивальную программу, — отметил господин Мраз.

- Как представители австрийской банковской группы, мы всегда стараемся вносить свой вклад в культурный диалог между нашими странами. Фестиваль «Новое кино Австрии» — ещё один шаг к популяризации австрийской культуры в России, — сказал Шухрат Собиров, директор регионального центра «Центральный» Райффайзенбанка.

Программа фестиваля:

24 октября, среда

19:20 Дикая мышь

Австрия 2017, 97 мин.

Режиссер Йозеф Хадер

В ролях: Йозеф Хадер, Пиа Хирцеггер, Йорг Хартманн, Георг Фридрих

Меланхоличная комедия, заряжающая оптимизмом

Георг (Йозеф Хадер) – авторитетный и очень сердитый музыкальный критик с высокой зарплатой. Можно понять главного редактора газеты, решившего заменить дорогостоящего автора на обозревателей помоложе, подешевле... и подобрее. «Мои читатели будут протестовать!» – хорохорится Георг. И слышит в ответ: «Не будут, большинство уже умерло». Дома – другая проблема: жена-психоаналитик, отчаявшись забеременеть естественным путем, подталкивает Георга к искусственному оплодотворению – возраст диктует своё, через год-другой шанса родить уже не будет.

Двойной стресс Георг снимает, шатаясь по парку аттракционов (признаться в том, что уволен, у него не хватает смелости, и каждое утро он уходит «в офис») и вынашивая план мести начальнику. Здесь он встречает старого знакомого Эриха (звезда немецкого кино Георг Фридрих) – от которого получал в школе тумаки. Но теперь двух горемык связывает не вражда, а общее дело: ремонт «американских горок» «Дикая мышь»...

25 октября, четверг

19:20 Мадемуазель Парадис

Австрия, Германия 2017, 97 мин

Режиссёр: Барбара Альберт

В ролях: Мария Драгус, Дэвид Штрисов, Лукас Мико, Катя Колм, Марези Ригнер

Вена, 1777 год. Мария Терезия Паради слепа с ранних лет, что не мешает ей быть виртуозной пианисткой: она не видит свет, зато чувствует музыку – каждой клеткой своего болезненного тела. Родители девицы Паради решают обратиться за помощью к легендарному целителю Месмеру, применяющему почти магическое средство, невидимое, как душа: магнетизм. Результаты лечения оказываются фантастическими, последствия — непредсказуемыми.

26 октября, пятница

19:20 Сойди за своего

Австрия 2017, 98 мин.

Режиссер Арман Т. Риахи

В ролях: Фарис Рахома, Александр Петрович, Дорис Шретцмайер, Зиях Соколович, Даниэла Захерл, Йозеф Хадер.

Лирическая сатира про местных и «понаехавших».

Два молодых разгильдяя — Бенни и Марко — коренные жители Вены; о своих югославских корнях незадачливый рекламщик Марко вспоминает только тогда, когда старик-отец переходит на родной сербский. А Бенни, до сих пор живущего в квартире разбитной белокурой мамы, подводят восточные черты лица — из-за них ему, горе-актеру, не видать больших проектов; всё, что предлагает агент, – эпизодическая роль таксиста-араба. Однажды Бенни и Марко попадают в объектив телегруппы, снимающей репортаж о житье-бытье многонационального городского района. Парней ошибочно принимают за мигрантов, они же не спешат разуб­едить телевизионщиков, напротив, соглашаются стать героями программы «Рудольфсгрунд: Жизнь в гетто». Шоу этих плутов стремительно набирает популярность — и также стремительно приходит конец мирной гармоничной жизни Рудольфсгрунда...

27 октября, суббота

19:20 Теория бесплатных завтраков

Германия, Австрия 2017, 95 мин

Режиссер Кристиан Тод

Американская поговорка «Бесплатных завтраков не бывает», в 1975-м использованная неолиберальным экономистом Милтоном Фридманом для заглавия своей книги, — мягкий вариант нашего крылатого выражения о бесплатном сыре, который – только в мышеловке. У целого ряда других экономистов – и автора эпического киноисследования Кристиана Тода — на этот счет другое мнение. Мир, в котором основная доля капитала принадлежит 1% населения планеты, устроен несправедливо. Возможное решение проблемы — те самые «бесплатные завтраки», безопасный сыр – безусловный базисный доход, денежное пособие, позволяющее каждому гражданину не заботиться о хлебе насущном, а жить и работать так, как велит сердце. Насколько осуществима такая утопия в реальности – предмет исследования этого фильма, в котором о «гарантированном выигрыше в лотерею» размышляют политики, предприниматели и ученые из самых разных отраслей, от экономики до экологии и кибернетики.

28 октября, воскресенье

19:20 Артур и Клэр

Германия, Австрия, Нидерланды 2017, 99 мин

Режиссер Мигель Александр

В ролях: Йозеф Хадер, Ханна Хекстра, Райнер Бок, Гай Клеменс

Ворчливый австриец Артур, чей возраст уже перевалил за средний, приезжает в Амстердам. Только не ради каналов и кофешопов: цель Артура – эвтаназия, спровоцированный неизлечимым недугом добровольный уход из жизни под руководством старинного друга-доктора. В отеле, накануне торжественного последнего ужина, Артур слышит оглушительные звуки музыки, сотрясающие стены соседнего номера: так готовится к своему самоубийству красивая девушка Клэр. Артур врывается к нарушительнице спокойствия – так начинается знакомство двух горе-самоубийц, так начинается невероятная ночь в волшебной европейской столице...

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