2018-10-12T18:38:01+03:00
Общество

Отопительный сезон 2018 в Воронеже: как сэкономить на оплате тепла

Что можно сделать, чтобы сократить суммы платежей за отопление
Елена ФЕДЯШЕВА
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Отопление - самая дорогая коммунальная услугаОтопление - самая дорогая коммунальная услугаФото: из архива «КП»
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«Комсомолка» писала, что зачастую отопительный сезон в Воронеже начинается накануне потепления и чиновники не согласуют свои планы с прогнозами погоды. Так получилось и в этом году. После резкого похолодания во второй половине сентября горожане начали замерзать в холодных квартирах и оборвали телефоны коммунальных служб и чиновников. Зато, когда мэр подписал постановление о запуске котельных, в город пришло продолжительное бабье лето, и актуальность подачи тепла пропала. Однако, как пояснили чиновники, процесс запуска котельных дело не одного дня и на наладку оборудования дается две недели.

В свою очередь тепловики опровергли мнение горожан о том, что им выгоден ранний запуск котельных.

- Основанием для начисления платы за отопление является не постановление мэра, а акт пуска тепла, - пояснили в «Воронежтеплосети». – С даты начала отопительного периода мы обязаны производить тепловую энергию для отопления и подавать теплоноситель, независимо от того, принимает его потребитель или нет. А это значит, что если котельные работают, а дома не подключены, то мы несем потери, которые невозможно возместить ввиду отсутствия акта пуска тепла. В ситуации, когда закон позволяет жильцам корректировать сроки отопительного периода, пуск отопления в период потепления нам крайне невыгоден.

«Комсомолка» попросила Ларису Тулинову, председателя общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города, дать советы горожанам, как можно сократить самую расходную статью коммунальных платежей – отопление.

- Во-первых, желательно, чтобы был установлен общедомовой счетчик тепла, - порекомендовала Лариса Федоровна. - Пусть он не всегда экономит деньги, но вы будете знать о своем расходе тепла и пытаться уменьшить эту цифру. Ведь зачастую жильцы отапливают улицу. Перед началом отопительного сезона нужно провести подготовительные работы: посмотреть, достаточно ли утеплена крыша, застеклены ли в подъезде все окна, нет ли потерь тепла через щели в двери подъезда. У нас в домах идет в основном верхний разлив и, значит, нужно позаботиться о теплоизоляции труб на чердаке. Все это должна делать УК и проводить осмотр с председателем дома. Работы эти дополнительно оплачивать не нужно. Расходы на два осмотра в год (по окончанию отопительного сезона и перед его началом) заложены в первой строке квитанции.Сейчас к этой части расхода тепла предъявляются высокие требования. Мы должны экономить теплоноситель, электроэнергию. Вот как раз подготовительные работы позволяют это сделать.

Важно наладить сотрудничество с соседями. Например, кто-то поменял батареи на энергоемкие или увеличил их количество, или сделал теплые полы… Все это увеличивает потребление тепла домом и отражается на размере платежей. Проконтролировать все эти моменты может совет дома, который должен быть создан жильцами.

В идеале на системы отопления нужно устанавливать температурные датчики, системы регулирования подачи тепла. И при проведении капитального ремонта там, где предусмотрена замена системы отопления, эти работы выполняются. После капитального ремонта платежи жильцов сокращаются.

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