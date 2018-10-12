14 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-12T13:38:17+03:00

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Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы работаете в сфере, с которой связаны и крупные достижения региона, и большие планы его дальнейшего развития.

Масштабная поддержка на федеральном и областном уровнях в последнее время помогла качественно изменить принципы и подходы к ведению сельского хозяйства. Возросла инвестиционная активность, запущены новые высокотехнологичные производства, увеличился выпуск продукции животноводства и земледелия. Воронежская продуктовая марка у многих жителей нашей области и других регионов страны стала ассоциироваться со знаком качества.

Такой задел должен предопределить будущие успехи аграриев, в том числе в освоении новых направлений производства и переработки сельхозпродукции. Уверены, благодаря этому мы сможем добиться роста благополучия сельчан и всех жителей края.

Уважаемые друзья!

Спасибо за важный и неустанный труд! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка, оптимизма, хорошей погоды и рекордных показателей!

С праздником!