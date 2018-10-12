2018-10-12T09:18:00+03:00
Экономика

ВТБ обеспечит ГК «Новый Дон» финансирование строительного проекта с использованием счетов эскроу

ВТБ и ГК «Новый Дон» заключили кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ
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Банк предоставляет группе 2 млрд рублей на строительство пятой очереди ЖК «Сокол» сроком на пять лет.

Жилой комплекс «Сокол» располагается в Октябрьском районе города Самары, на его территории предусмотрен детский сад, школа, паркинги, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивная площадка.

Финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет повысить доступность заемных средств для компаний строительной отрасли. При этом использование счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия защищает физических лиц – участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ оперативно реагирует на изменения законодательства и предоставляет новые финансовые инструменты. Пилотный проект с группой компаний «Новый Дон» - это первая реализованная в банке кредитная сделка с использованием схемы расчетов через счета эскроу. Мы рады, что предложили рынку новый кредитный продукт, который позволит обеспечить потребности застройщиков и в конечном итоге будет содействовать развитию строительной отрасли».

Генеральный директор ГК «Новый Дон» Анатолий Давидюк: «Уверены, что партнерская поддержка ВТБ позволит реализовать наши планы по строительству и реализации ЖК «Сокол» - финансирование данного проекта с использованием эскроу счетов в таком надежном банке внесёт значительный вклад в привлечение дольщиков».

«ВТБ разработал для клиента удобный процесс: для открытия счета эскроу нужно иметь при себе только паспорт и договор долевого участия. Счет будет открыт в присутствии клиента в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками пройдет максимально эффективно», – отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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