Сергей Галанин: Если ты идешь в ток-шоу, значит, надо завязывать с музыкой!

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-15T02:36:01+03:00

На гастролях в Воронеже известный рокер рассказал, почему лучше писать песни, чем заниматься политикой, почему он не рыбачит и почему не стал бы уже кататься на коньках в телепроекте

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12 октября в арт-шоу-ресторане «Балаган-сити» свои хиты воронежцам сыграла группа «Серьга». Поклонники соскучились - группа не выступала лет десять в нашем городе (хотя Сергей Галанин приезжал в декабре 2016-го на концерт в Воронеж в составе коллектива Гарика Сукачева).

ПЛАНИРОВАТЬ ДУЭТЫ СЛОЖНО, НО ЕСЛИ ЗОВУТ, НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ

- Сергей, есть песни, которые народ просит, но вам они набили оскомину, и вы категорически не пойдете на поводу у публики? - поинтересовались мы у музыканта.

- Мы не идем на поводу у публики только в том случае, если не помним, как их играть, или если они потеряли свою актуальность для нас самих. А так очень даже: если песня не стоит в чек-листе, мы частенько меняем список или увеличиваем количество песен, если поклонники просят.

- Вы записали много дуэтов с разными рок-музыкантами. Что-то новое планируете?

- Это интересно, со временем понимаешь, что все было не зря. Но планировать сложно, муторно. Если срастется само собой, почему бы и нет. Я сейчас больше откликаюсь на участие в чьих-то других проектах.

- Получаете удовольствие, когда плывете по течению?

- Рок-н-ролл мало что планировал. Хотя может быть, многие из нас лукавят, когда говорят, что мы такие свободные, и не думаем о том, что дальше. Я, с одной стороны, плыву по течению, с другой, что-то происходит все время. Если это интересно, я, конечно, иду на поводу у этого события. Как раз скоро выйдет целая пластинка у замечательного питерского музыканта Мишы Большакова, я там тоже принял участие с отдельной своей песней. И есть совместная песня, которую мы исполняем в таком составе - Маргулис, Романов, Чиграков, сам Миша Большаков и я. И на губной гармошке играет наш замечательный Боря Плотников. В общем, что-то происходит, но самому свои песни сейчас кому-то предлагать, пока таких мыслей нет.

ЗАЧЕМ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА ВТОРОГО МЕСТА В ШОУ, ЭТО ЖЕ ИГРА

- Вы второе место заняли в шоу «Универсальный артист», чувствуете, что вам подвластны все жанры? Что из них сложнее?

- Сложнее то, что не очень близко мне как человеку, который просто на гитаре играет. Соответственно, рэп-музыка имеет свою специфику в подаче и в аранжировке, еще оперетта, мюзикл.

- Вы довольны вторым местом?

- Да я не думал о месте, было интересно, как-то все срослось по времени. Совершенно не принципиально, честно. Я был бы рад, если бы второе место заняла Людмила Сенчина, царствие небесное! Она замечательная была, и было бы лучше, если бы так произошло.

- Вы согласны с первым местом Ларисы Долиной?

- Не очень согласен, но это же игра, и переживать по этому поводу могут только молодые люди или пожилые и амбициозны, мне, например, до лампочки. Выходил к зрителю с песнями, которые выбирал сам, это было мое условия. Я не могу абы что петь, не то что мне противно, я могу себя пересилить, но не смогу раскрыться. Неинтересно будет мне, и сразу видно, что противно.

- А если бы вы сидели в жюри? Кому бы отдали первое место?

- Это такое неблагодарное дело, серьезная ответственность, ведь у многих психика неуравновешенная, тут хочешь, чтобы все было по-дружески, радостно, а многие переживают. Первое место - ну пусть Лариса Долина и вот Людмила Сенчина.

- Каково было конкурировать с женщинами?

- Это странный конкурс, потому, видно, он и дальше не пошел, непонятно, как оценивать.

ЕСЛИ НЕ УСТУПАЮ, ПОТОМ… ВСЕ РАВНО УСТУПАЮ

- А вообще вы женщинам уступаете или вы лидер?

- Уступаю.

- А в семье?

- Стараюсь уступать. А если не уступаю... потом все равно уступаю.

- В чем секрет семейного счастья?

- Просто так срослось. Я знаю много достойных людей, которые лучше меня по человеческим качествам, но им не везет, они расходятся, и никак у них не клеится.

- Столько не живут, сколько вы вместе!

- Почему? Гарик Сукачев такой, Шахрин, Маргулис. Достойных людей много. Достойные люди есть женатые вторым и третьим браком. Тут главное - не собачиться. Жить потом в дружбе и согласии. Особенно если дети есть.

- Сыновья чем радуют?

- Старший уже сам отец, я уже дед. Замечательно себя ощущаю в этом качестве. В 30 ноября будет год. По возможности приезжаю, гуляем вместе, мультики и песни правильные ставим. Наша обязанность огородить ребенка от нашествия глобальной белиберды.

- У вас в детстве были запреты?

- Периодически. Все это делается из благих соображений. Мы просто не всегда понимаем друг друга. Но у нас не было конфликтов с отцом или мамой. Несостыковки не в счет. Миновала меня сия чаша, может потому, что родители были любящие. А может я особо не панковал. А вот когда мой сын Павел начал татуировки делать, до подбородка зататуировался, я был в ужасе, потом понял, что это тенденция. Я кстати, думал, что он захочет быть оригинальнее. А он слился с мейнстримом. Я вот без единой синей точки на теле - как белая ворона. В свое время мысли были, но пока думал, все вокруг меня сделали, и я понял, что не надо, уже не мое.

Сергей Галанин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СЕЙЧАС Я БЫ УЖЕ НЕ СТАЛ УЧАСТВОВАТЬ В ШОУ НА КОНЬКАХ

- Все рокеры, когда в 80-90-е начинали, безбожно пили, выкидывали телевизоры из окон гостиниц. А потом все как один, перестали пить.

- Мне повезло, меня миновали эти особенности, эти злые вещи. Я не курю по жизни. Далек от легких наркотиков. Мозгов хватило не садиться на тяжелые. А с алкоголем - в запой не ухожу, но выпить с друзьями люблю.

- Как отдыхаете от музыки? Может, экстрим? Вы в проекте «Форт Боярд» участвовали.

- Да какой же это экстрим. Это отдых на острове, интересное групповое провождение времени. Этот замок в океане только кажется огромным, когда смотришь фильм «Искатели приключений» с Аленом Делоном и Лино Вентурой. А оказалось это небольшое сооружение. Но было интересно там побывать, я два раза там был.

- Сейчас в какие-то телепроекты зовут?

- Зовут, но в основном в какие-то ток-шоу. Это все не очень интересно. Интересно дома наблюдать, а участвовать в этом нет смысла. Правильно Кинчев сказал в одном интервью: какой смысл участвовать в разговорах о политике, в которой мы не смыслим. Мы петрушки, клоуны. В хорошем смысле этого слова. И разговаривать на какие-то умные темы не имеет смысла. Понятно, что мы имеем свой взгляд на жизнь, и нам, может быть, есть что сказать, но если ты решаешься когда-то по-серьезному выносить какое-то свое суждение на большую аудиторию, тогда надо завязывать с музыкой и менять профессию. А если ты умеешь писать песни, то все можно сказать в них.

- Ну а в интересные проекты типа «Форт Боярд» не зовут?

- А сейчас они разве есть? Я в свое время все успел, а сейчас уже во многих вещах участвовать как-то стремно. Например, сейчас я бы уже не стала кататься на коньках.

- Уже не катаетесь?

- А я и тогда не катался. Просто за месяц научился. И даже Машу носил на руках. Беременную!

- А как еще бережете себя? Может, мороженое не едите, чтобы голос не сел?

- Мороженое ем, за грибами хожу. А любимый отдых - это день на природе. В этом еще не удалось за грибами сходить, было много дел. В Подмосковье очень хорошие места, у нас там дача. Если мы едем в еще более шикарные места, то там обычно просто нет времени, дай Бог, просто успеть природой полюбоваться. А рыбачить я могу только если с кем-то, я в этом деле «чайник». Но поддержать компанию могу.