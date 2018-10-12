Выходные в Воронеже: бьюти-выставка, православная ярмарка, Казачий спас

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-12T01:10:00+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться с вечера 12 по 14 октября

Изменить размер текста: A A

СТИЛЬ И КРАСОТА

С 12 по 14 октября в Воронеже пройдет VI выставка «Стиль и красота». Масштабное событие соберет более 60 компаний индустрии красоты из 15 регионов России. Участники представят новинки бьюти-сферы, на выставке пройдут мастер-классы по мейкапу, укладкам, маникюру, зрелищные дефиле. В частности, своим опытом поделится Сергей Турчанинов - эксперт программы "Модный приговор", персональный гример Тимати, Дома Моды Валентина Юдашкина и шоу Филиппа Киркорова, работавший также с Таисией Повалий, Юлией Волковой, Полиной Гагариной, Евой Польна, Александром Васильевым, Кети Топурия, Яной Чуриковой. Он научит делать «светящуюся кожу», а также наносить макияж пальцами. В рамках выставки также пройдет чемпионат по парикмахерскому искусству, бьюти-баттл, модные показы и дефиле моделей боди-арта.

Выставка будет работать в Expo Event-Hall 12 и13 октября с 10.00 до 19.00, 14 октября с 10.00 до 15.00, вход свободный.

ЦИРК НА ВОДЕ

В Воронежском цирке творится сказочная феерия. Здесь проходят гастроли цирка на воде с программой «Остров сокровищ». Это захватывающее шоу в наш город привезли впервые.

На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами и каскадами водопадов. В этой сказке в воде распускаются лотосы, танцуют медузы и нимфы, в цветущем саду островка летают стаи радужных попугаев ара. Здесь шимпанзе-дайвер и морские львы покажут водный мир. Озорные павианы устроят бал-маскарад, в котором примут участие дикобразы, еноты и носухи. А завораживающая борьба крокодила с человеком потрясет публику.

В программе головокружительные полеты и фантастические превращения, захватывающая игра света и водных брызг. Подробнее о представлении читайте В Воронеже морские львы крутят обруч, а крокодил борется с дрессировщиком

Представления пройдут 13 октября в 12.00 и 16.00, 14 октября в 12.00 и 16.00.

КАЗАЧИЙ СПАС

14 октября воронежцев приглашают отметить Казачий спас. Праздник развернется в селе Ямное. В парке «Рождественский» пройдут соревнования по рубке лозы, перетягиванию каната, поднятию гирь, казаки покажут удаль в прохождении полосы препятствий. Также пройдут соревнования по преодолению скалодрома.

На празднике пройдет традиционный молебен и концерт казачьих вокальных коллективов. Начало в 11.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ В КРАМСКОМ

В музее имени Крамского стартует серия мастер-классов по анимации «Сам себе мультипликатор». Преподаватели студии «Телескоп» Олеся Скоробогатова и Константин Колгушкин проведут восемь занятий для детей от восьми лет. Детвора сможет попробовать себя в роли сценариста, художника, актера, режиссера и звукорежиссера, познакомится с различными техниками создания анимации (бумажная, пластилиновая, коллажная анимация, пиксиляция) в теории и на практике - ребята смогут воплотить свои фантазии в анимационных этюдах.

14 октября в 12.00 пройдет первое занятие - «Бумажная марионетка». Участники урока узнают об истории и техниках мультипликации, основных принципах создания фильма и анимационного героя.

РУСЬ СТОЗВОННАЯ

Традиционный фестиваль русской песни «Русь стозвонная», который проводится в Воронеже с 2005 года, в этом году состоится с 13 по 14 октября. Форум посвящен нашему прославленному земляку, талантливому поэту, композитору, руководителю народного коллектива ансамбля русской песни «Кольцовский край» Александру Токмакову. На фестивале продолжают традиции песенной самобытности исполнителей русской песни.

13 и 14 октября с 11.00 в городском Дворце культуры (ул. 9 Января, 108) начнутся отборочные прослушивания участников фестиваля. Победителей выявят в возрастных категориях 5-8 лет, 9-12 лет, 13-18 лет, 18 лет. В фестивале примут участие солисты, дуэты, вокальные коллективы, хоры.

21 октября в 16.00 в Воронежском концертном зале пройдет гала-концерт фестиваля, вход на него по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ВКЗ.

СТАРИННЫЕ СУМОЧКИ

В музее имени Крамского открылась выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, который собирает их с 1980-х годов. В собрании более сотни экземпляров - сумочки из Европы из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Воронежцам представят более 60 предметов - сумочки, кошельки, аксессуары.

Выставку можно будет посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.

ФОТОВЫСТАВКИ

В Доме актера открылись сразу две выставки московских фотохудожников Бориса Назаренко и Анастасии Потехиной.

Омский математик и экономист Борис Назаренко фотографией и живописью увлекался с детства. Пока не стал известным фотографом. Сейчас Назаренко живет в Москве, но часто путешествует по России и другим странам - чтобы снимать окружающую действительность.

- Меня привлекает история, когда что-то происходит, живая эмоция, сцена, развитие, динамика, многоплановость, - признается автор.

Назаренко активно выставляется в России и за рубежом. В Воронеже фотограф представил экспозицию «Случайный портрет».

А московский дизайнер, декоратор и фотограф Анастасия Потехина показывает на выставке работы «Автопортрет». Анастасия постоянно стремится к открыванию новых горизонтов в увлечении фотографией и поисках гармонии форм. Ее работы экспонировались в Турции, Венгрии, Чехии, Италии, Канаде, Израиле и России.

Выставки «Случайный портрет» и «Автопортрет» продлятся до 11 ноября.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА И КОВЧЕГ

С 13 по 18 октября в Воронеже пройдет Покровская ярмарка и 16-й международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег». Во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) свою продукцию представят более 90 православных монастырей и храмов из России, Украины, Грузии, Узбекистана, Греции, Сербии, Палестины, а также ювелирные компании, мастерские народных промыслов. В этом году на Покровской ярмарке будет работать православная книжная выставка-форум «Радость Слова», на которой можно будет посмотреть духовную, классическую, образовательную, детскую и художественно-публицистическую литературу. На книжной выставке пройдет презентация трудов Патриарха Кирилла, интеллектуальная игра брейн-ринг «Император Николай II и его время», историческая выставка «Россия времен царствования Николая II», благотворительное представление «Взбранной Воеводе», концерт дипломантов и гостей фестиваля "Ковчег".

В день открытия выставки пройдет Крестный ход от дворца творчества детей и молодежи к Покровскому собору.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00, вход свободный.