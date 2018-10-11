Воронежец, спасший 19-летнюю девушку: «Она говорила, что не хочет жить, просила оставить ее в покое»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-11T14:18:28+03:00

Изменить размер текста: A A

31-летний воронежец Александр Кравцов, который спас минувшим вечером 19-летнюю девушку, упавшую с Северного моста в водохранилище, рассказал подробности инцидента.

- Мы катались по городу с моей женой и братом. Когда возвращались домой, я заметил, что девушка перелазит через ограждение на мосту. Жена и брат не обратили на нее внимания. А я в силу того, что когда учился на права и инструктор объяснял мне, что нужно смотреть не только прямо, но и по сторонам, увидел девушку. После спустился на автодром и остановился. Пошел на мост и попытался с ней поговорить. Она ни в какую. Отвечала только: «Уйдите. Оставьте меня». А куда уходить? Как оставлять ее в таком состоянии? Я снова попытался с ней заговорить. Буквально на секунду отвернул голову, а она прыгнула, - рассказывает Александр.

Дальше, признается молодой человек, времени раздумывать не было. Увидел, в каком месте девушка всплыла, и прыгнул следом за ней, как был, в одежде.

- Да и в голову, честно говоря, ничего не лезло. Просто произошла такая реакция. Не знаю, как ее объяснить. Вынырнул рядом. Вижу она не барахтается. Пришлось ее за волосы подтягивать. Проплыл метров десять с ней. Спортивный костюм весь промок, начало тянуть вниз. Я закричал тем, кто был на берегу. До него оставалось еще метров 10-15. Тогда к нам подплыл рыбак и помог. Не знаю, как его зовут. Но вот его друг Сергей на берегу уже держал девушку, потому что она опять продолжала говорить, что не хочет жить, просила оставить в покое.

Потом уже приехали спасатели и оказали всем помощь.

Жена и брат Александра все это время были в машине. И не особо подозревали, что их близкий прыгнул вслед за девушкой с моста. До них долетали лишь отдаленные крики. Но понять, где Александр и что он делает, не могли. Раньше спасть человеческую жизнь ему не приходилось. В повседневной жизни молодой человек занимается изготовлением мебели.

- Хочется обратиться к другим и попросить не проезжать мимо. Не быть равнодушными. Потому что пока я стоял на мосту, очень много машин просто проехали. Никто не остановился.

Напомним, инцидент произошел 10 октября около 11 вечера. 19-летняя девушка упала в воронежское водохранилище. Ей помог проезжающий мимо автомобилист Александр Кравцов и рыбак, чье имя, к сожалению, неизвестно. Сейчас спасатели пытаются разыскать его, чтобы отметить героический поступок. Мужчину просят откликнуться и написать на почту sluzhba112@bk.ru или позвонить по телефонам 222-33-12, 222-33-49.