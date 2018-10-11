Дачники проводят митинг против застройки берега реки Воронеж в Рамонском районе

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-11T13:03:26+03:00

Дачники воюют с застройкой берега три года. Фото: из архива «КП»

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В редакцию «Комсомолки» обратились дачники СНТ Ивницы - поселка, расположенного на правом живописном берегу реки Воронеж в Рамонском районе.

- Все началось в 2015 году с рубки леса в прибрежной зоны, - рассказали они. - Мы обратились в полицию и к главе Березовского поселения Кобылкину Ю.А. Нам было разъяснено, что эту землю включили в границу населенных пунктов для расширения и благоустройства деревни Ивницы. Позже стало известно, что это будет закрытый коттеджный элитный поселок Холидей. За три года, что идет стройка, на берегу появились одна вилла и три коробки. Забором нам загородили проход к реке.

В СНТ Ивницы 250 домов, еще 70 домов в самом селе Ивницы. Теперь их жители лишены возможности выхода к реке. Не получив отклика от местных властей, дачники провели собственное расследование и выяснили следующее:

- На момент вынесения Постановления Березовской сельской администрации Рамонского района Воронежской области от 03.10.2000 г. №92 о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) ООО «Агронефтьинвест» 5,5 га из земель сельскохозяйственных угодий для строительства базы отдыха действовала гл. IX, "Земельный кодекс РСФСР".

Указанный участок является землями сельхозназначения и, следовательно, не может выделяться под строительство базы отдыха. Жители района обратились к главе региона Александру Гусеву с письмом, в котором просят отменить постановление, противоречащее закону.

14 октября 2018 года в Рамони дачники и жители Ивницы проведут митинг с целью привлечения внимания чиновников к грубому нарушению закона и с требованием восстановить справедливость.

- Строительство коттеджного поселка ведется с нарушением Водного, земельного и Природоохранного законодательства. Разрушается природа, примыкающая к Памятнику Природы областного значения: берегу реки Воронеж. Гектарами вырубили лес в водоохраной зоне, местных жителей отрезали от реки Воронеж (нет пеших проходов, имеющих юридическую силу и границы), береговую линию загородили конструкции для спуска катера на воду, забор первой построенной виллы расположен в двенадцати метрах от уреза воды, хотя согласно ст. 6 Водного кодекса 20 метров береговой линии перегораживать нельзя! Для выравнивания участка застройщики срезают бугры, из-за чего появилась угроза оползней (об этом указывают данные независимой экспертизы). Наши дома могут обрушиться. Также есть фотографии, подтверждающие искусственное намывание берега реки Воронеж, что является захватом федеральной собственности (река Воронеж), за счет чего происходит увеличение территории поселка Холидей, - сообщают жители поселков в своем обращении к губернатору.