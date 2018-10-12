В воронежской школе №103 запустили уникальный проект «Карта Школьника»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-12T15:30:00+03:00

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1 сентября в Воронеже на улице Острогожской открылась новая школа. Если говорить официально, МБОУ «СОШ №103». Она рассчитана на 1224 ученика и, конечно же, стала большим подарком для развивающегося микрорайона Шилово.

Новое учебное заведение без лишней скромности можно назвать передовым. Быть может, об успехах его учеников говорить пока рано – хотя мы уверены, что они вскоре придут. Однако уже сейчас мы можем отметить уникальный подход к организационным составляющим: к школьному питанию, безопасности или, например, работе медицинского кабинета.

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Карты в руки

Воронежская школа №103 стала одним из первых участников федерального проекта «Электронная школа». Конечно, Электроника из популярного советского фильма вы в этом учебном учреждении не увидите – да это и не нужно, здесь любой ученик может удивить вас своей технологической оснащенностью. Все благодаря «Карте Школьника»: это обычная пластиковая карта с чипом, но ее возможности поражают.

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– Карта школьника – это не только система безналичного расчета. С ее помощью ученики могут проходить через турникет. То есть родители в режиме онлайн видят, во сколько ребенок пришел в школу, во сколько ушел. Карта будет привязана и к библиотеке. Мама с папой будут знать, что ребенок читает и как часто, – отметила Ольга Солнышкина, операционный директор компании «Город Кафе».

Если школьник обращается за медицинской помощью – это также будет отражено в его карте. Родители сразу же узнают, что их сын или дочь ходили к врачу, какой у них был вопрос и какие рекомендации дал медработник.

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С такой пластиковой картой и сами школьники чувствуют свою ответственность – ведут себя взрослее. Но что же с младшеклассниками? Они ведь могут и потерять карту? Специально для них разработаны браслеты – работают они так же, как и карты, но их удобно носить на руке.

– Тот проект, который нам предложил «Город Кафе», безусловно, должен сказаться благотворно на всей организации учебного процесса. Мы живем в цифровом веке, поэтому нужно переходить на карточную систему оплаты. Это упрощает многие моменты. Ведь одна карта используется и для турникетов, и в гардеробе, буфете, столовой, – подчеркивает Владимир Ищук, директор МБОУ «СОШ №103».

Владимир Ищук, директор МБОУ «СОШ №103»

«Мы открыты для родителей»

Компания «Город Кафе» входит в пятерку крупнейших операторов питания в общеобразовательных учреждениях России. Они работают в Туле, Калуге, Волгограде и многих других городах. Проект Центра здорового питания , который они реализовали в том числе и в воронежской школе №103 – это нечто большое, чем просто столовая. Это место, куда ребенку хочется приходить.

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– Организация, которая обеспечивает питание в нашей школе, - новая в Воронеже. Они предлагают особый подход: большое внимание уделяется эстетике питания. За свой счет эта компания обустроила буфет, который больше похож на кафе. Там же открылась зона отдыха с красивыми диванчиками. И дети еще до уроков приходят туда, чтобы пообщаться друг с другом, - отметил Владимир Ищук. – Однако важно, чтобы за красивым прилавком были еще и качественные продукты. Нужно отдать должное поставщику питания, он строго выдерживает тот перечень продуктов, которые допущены в образовательных учреждениях. Самое главное подтверждение тому, что проект состоялся – он нравится детям.

Действительно, ученики средних и старших классов с радостью приходят за горячим питанием в новую столовую. Только за первые несколько недель учебного года порядка 270 школьников, учащихся с 5-го по 11-ый класс, выбирали для обеда что-то из меню «школьного кафе». То есть это по-настоящему народный выбор! Что уж говорить про младшеклассников? Они, конечно же, все без исключения едят в столовой. Да и сотрудников школы во время обеденного перерыва можно найти за аккуратными белыми столами.

– Наша задача – сделать питание школьников здоровым, безопасным и приятным. Мы хотим создать для учеников уголок притяжения «Город Кафе». Нужно как можно больше школьников охватить горячим питанием. Полноценное горячее питание важно для здоровья. Его нельзя заменить бутербродами или чипсами, - уверена Ольга Солнышкина.

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В школе №103 буфет найти легко – просто идите на радостные возгласы ребят. Когда же вы увидите мальчишек и девчонок на разноцветных диванчиках, современные высокие столы и стулья, и стены, расписанные мировыми достопримечательностями – знайте, вы на месте.

Согласитесь, детей нельзя обмануть. Школьники будут есть только то, что сами хотят и только там, где им нравится. Поэтому в школе №103 есть меню свободного выбора для старшеклассников от 11 лет. То есть питаться можно не только комплексно, но подойти к линии раздачи и подобрать салат, первое блюдо или горячее. И поверьте, выбор здесь действительно огромен.

- В Воронеж мы пришли надолго. Мы хотим транслировать наш положительный опыт и в другие школы региона, в том числе и в те, которые работают уже давно. Готовы вкладываться в ремонт помещений. Мы приводим в порядок зал и покупаем современное оборудование, - подчеркивает Ольга Солнышкина. – Мы готовы встречаться с родителями и принимать участие в собраниях. Мамы и папы могут принять участие в дегустации той еды, что предлагается их детям. Все абсолютно открыто. Мы готовы совершенствоваться вместе с вами!

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