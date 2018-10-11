2018-10-11T09:03:53+03:00
Экономика

ВТБ поддержал инвестиционный проект агрокомплекса «Весна»

ВТБ установил кредитный лимит в размере 550 млн рублей сроком на четыре года крупному тепличному предприятию Ставрополья — ООО «Весна»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Финансирование будет направлено на строительство нового тепличного комплекса площадью 9 гектар в поселкеПодкумок Ставропольского края. Зимние теплицы агрокомплекс планирует ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года. Планируемый объем производства комплекса — 4,5 тыс. тонн короткоплодных огурцов в год. На новых площадках предприятия будет создано около 100 новых рабочих мест.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: «ВТБ традиционно уделяет большое внимание развитию сотрудничества с компаниями-производителями. Их поддержка является мощным драйвером экономического роста в регионах, поэтому мы открыты для сотрудничества в этом направлении, в том числе используя инструменты господдержки».

Анатолий Пудло, управляющий агрокомплекса «Весна», подчеркнул: «За 17 лет работы компании мы увеличили площадь тепличных комплексов на 15 гектар, а объем производимой продукции - в 20 раз, расширили ее ассортимент. Конечно, это требует немалых денежных ресурсов. Кредитные средства, предоставляемые ВТБ, являются инструментом, который помогает динамичному развитию агрокомплекса».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Касперская: Ваши айфон и «Самсунг» совсем не ваши, смиритесь с этим
Известный специалист по информационной безопасности, президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» рассказала «КП», как Запад нас контролирует посредством цифровых технологий [радиопередача]
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: «Срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней»
Можно ли все-таки сократить тарифы "коммуналки"? Каковы первые результаты системы капремонта? На эти и другие вопросы нашего обозревателя Евгения Белякова в студии радио «КП» ответил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис
Новости 24
В Воронеже ночью 44 пожарных тушили горящий склад
Воронежцев предупреждают о новых вирусах гриппа
Воронежскую детвору научат делать мультики
Визажист Киркорова, Тимати и Гагариной научит воронежских красавиц делать макияж пальцами
Воронежец нашел уникальный городской артефакт, возвращающий в детство
Под Воронежем ликвидировали проблемную несанкционированную свалку
В Ленинском районе Воронежа ликвидировали 12 вывесок, не соответствующих общему стилю
В тихом центре Воронежа появится новый сквер
В Воронеже открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта
В Воронеже за скрытие сведений о доходах наказали 15 медицинских чиновников
В центре Воронежа автобус сбил мужчину
В Воронеже губернатору представили нового начальника регионального Ространснадзора
В Воронеже вор-неудачник похитил из магазина аппарат с жвачками, но потерял его по дороге
В Воронеже ребенок наткнулся рукой на гвоздь
Воронежская прокуратура возбудила административные дела против 10 перевозчиков
После обысков ушел в отставку глава Верхнехавского района Воронежской области
В Воронеже отец-наркоман отправится на полтора года в тюрьму за избиение своего 4-летнего сына
Воронежский концерн «Созвездие» обязали заплатить Минпромторгу России почти 82 млн. рублей
Житель Воронежской области пытался спасти товарища от тюрьмы. но сам оказался на скамье подсудимых
За неделю гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч жителей Воронежской области
В Воронеже на пожаре погиб 65-летний мужчина, еще двое пострадали