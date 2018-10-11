Экс-участница «Камеди вумен» Елена Борщева в Воронеже: «В компаниях вместо меня юморит муж»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-11T03:00:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Воронеже с успехом прошла премьера столичной антрепризы «Спасение Вселенной». В комедии участвуют бывшие и настоящие участники юмористических проектов «Камеди клаб» и «Камеди вумен», среди них Елена Борщева - воронежцы ее помнят по звучному псевдониму Елена Хульевна Санта-Мария-Герра.

Откуда он взялся, а также о юморе и почему Елена ушла из популярного проекта, «Комсомолка» поговорила с актрисой.

УШЛА ИЗ КАМЕДИ ВУМЕН, ЧТОБЫ СНИМАТЬСЯ В КИНО

- В «Камеди вумен» вы были самой неординарной участницей», почему ушли из проекта?

- Был достаточно жесткий контракт, не разрешалось заниматься сторонними проектами, поэтому когда он закончился, я была согласна продолжать, но уже на своих условиях - чтобы разрешали совмещать, потому что в то время мне уже предлагали и в фильмах сняться. Но не разрешали, поэтому контракт не продлили и я ушла. Меня иногда приглашают, когда пишут номера специально для меня. Недавно звали и в новогодний выпуск, но у меня как раз был спектакль, другая занятость и не получилось поучаствовать. Я не жалею, потому что если бы не ушла, я бы не попробовала столько всего и так бы не реализовалась. Но я регулярно общаюсь с Надеждой Ангарской, с Натальей Медведевой, она тоже ушла из проекта. Раньше общались с Наденькой, но сейчас не совпадаем по времени. Но регулярно видимся на днях рождениях кого-то из «Камеди».

- Так и какие перспективы в кино? Сейчас есть предложения?

- Я снялась в двух фильмах. И сейчас я хожу регулярно на кастинги, на пробы, рассматриваю предложения. Уже один проект готовится, фильм будет комедийный. Я сейчас активно прокачиваю актерское мастерство. Закончила голливудскую студию в Москве. И сейчас учусь, потому что актерское мастерство нужно постоянно совершенствовать.

- Бывшие КВНщики часто пишут сценарии нынешним. Дмитрий Колчин сказал, что когда в КВН поработаешь, уже без этого не можешь: шутки сами собой рождаются.

- Меня несколько раз просили помогать, и я работала с одной детской командой. Но сложно, когда это чужая команда. Вот я свою детскую команду сделала, так я ее сама продумала от начала до конца. А когда уже существующая команда зовет тебя, у них есть свое видение, и начинают указывать - сделайте так-то и так-то. Я этого не люблю: либо вы мне полностью отдаетесь, либо я не могу так работать. Придумать просто несколько шуток - не будет того результата, какой вы ожидаете. Надо делать все в комплексе.

- В 2014 году вы выпустили клип «Кастинг». Певческой карьерой будете заниматься?

- Я записала еще две песни. Но с одной возникли проблемы с авторскими правами, поэтому я ее не исполняю, хотя она мне очень нравится. На вторую хотела снять клип, но не срослось. Может, просто запишу ее. Я поняла, что просто петь - не мое. У меня всего три песни, так что концертов я не даю. Если веду стэндап-концерт, могу их спеть. Или если веду корпоратив… Но час петь - это не мое. Карьеру певицы я делать не собиралась.

Елена Борщева в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОМПЛЕКСЫ ВЫСМЕЯЛА В КВН

- Вы ведете мастер-класс «Как развить чувство юмора», какие можете дать советы?

- Нужно настроиться на юмористическую волну, всесторонне развиваться. Многие думают, что у них нет чувства юмора. Но его можно развить, если захотеть. Надо смотреть вокруг, во всем пытаться найти смешное и регулярно практиковаться. Я даю некоторые упражнения, как это делать. На мои мастер-классы приходят обычные люди, хотя у меня был и спецкурс для моих коллег, работников телевидения, ведущих спортивных новостей, погоды. Потому что от них требуют вести чуть-чуть с юмором, а они не понимают, как это. Ира Тонева из группы «Фабрика» сама попросилась, увидела у меня в Инстаграм объявление. Ей понравилось. Но вообще это сделано для обычных людей и в жизни очень сильно помогает - влиться в новый коллектив, справиться с негативной ситуацией в быту, в семье, это просто палочка-выручалочка.

- Вы с детства были юмористкой?

- Семья у меня очень творческая, мама хотела поступать в театральный, но ей запретили родители. Она поступила в сельхозакадемию, но всегда мы дома устраивали спектакли, кукольные театры, мы с сестрой все придумывали. И в школе я что-то придумывала. Например, когда была популярна передача «Любовь с первого взгляда», я сделала свою передачу «Дружба с первого взгляда», была ее ведущей. Конечно, у меня были комплексы были, в переходном возрасте они усилились - и высокая, и носила очки, и лопоухая. Я вообще отличалась от других. Мне очень помог КВН, все мои комплексы были высмеяны на сцене, я приняла себя такой, какая я есть, и поняла, что меня любят люди.

ПСЕВДОНИМ - ФАМИЛИЯ ОТЦА-ПАНАМЦА

- В кого у вас хорошее чувство юмора?

- И у папы, и у мамы хорошее чувство юмора. Папы учился в России (отец Елены Боорщевой - панамец, познакомился с ее матерью, когда учился в РУДН, Елена родилась уже после его отъезда на родину, - ред.), это тоже повлияло. Он больше понимает русских шуток, чем человек, который не жил в России.

- Когда вы встретились впервые?

- 17 лет назад - в 2001 году.

- Ему понравилось, что вы взяли его фамилию в качестве псевдонима?

- Я ему сказала, конечно. Когда «Камеди вуман» начинался, я просто ляпнула: «Я бы была Елена Хульевна Санта-Мария Гера». Наталья Андреевна посмеялась и говорит: «А это хорошая идея!». И решили сделать мне такой псевдоним. И когда я папе рассказала, он посмеялся.

- Он общается с внучками?

- Он год приезжал назад. Еще мы втроем, ездили в Панаму. Это было до рождения Умы, хотим теперь с ней съездить, потому что там много родственников, которые еще с Умой не знакомы.

- Дочки проявляют чувство юмора?

- Конечно, мы дома всегда шутим. Почему говорят, женский юмор хуже, чем мужской? Потому что девочек так воспитывают: не кривляйся, будь принцессой, будь красивой, девочки боятся быть смешными. А мы дочкам объясняем, что это хорошо, когда люди смеются. Марта раньше говорила, что будет дизайнером (она рисует хорошо, учится в художественной школе), а с прошлого года заявила, что хочет играть в КВН. Я создала детскую команду, и Марта играет в ней. Я не против, я могу ей помочь, поделиться опытом, рассказать, в чем плюсы-минусы творческой и актерской профессии, в чем-то предостеречь, подсказать.

- А в чем минусы?

- Самый главный минус творческой профессии - финансовая нестабильность. К этому нужно философски подходить, быть готовой. Популярность непостоянна. Бывает пик и спад. Есть много актеров, которые были популярны в детстве, а потом - все. А бывает, добиваются популярности в очень зрелом возрасте.

Елена Борщева в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В КОМПАНИЯХ ЮМОРИТ МУЖ

- Вашему супругу даете мастер-классы?

- Я больше по работе шучу, а в обычной жизни стараюсь потише себя вести, не привлекать внимания, а муж - душа любой компании. Когда он удачно шутит, все смеются, я говорю: «Вот, видите, он ходил на мои курсы, вот результат!».

- Вы с ним во время игры КВН познакомились, он увидел в вас особую красоту.

- Он после КВН подошел, передал записку и пригласил на свидание. Я не могу сказать, что он влюбился в меня с первого взгляда, но видно было, что заинтересован. Да и мне он понравился. Он сказал, что я человек хороший. Сказал, что после общения сразу понял, что я с серьезными намерениями. Так и возникла искра. У нас оказались одинаковые взгляды на семейную жизнь. Я росла в неполной семье, и у него родители разведены, поэтому оба хотели создать семью и родить детей.

- О третьем ребенке не мечтаете?

- Муж говорит, чем больше, тем лучше. Решили, если бог даст, то хотели бы третьего ребенка.

- Что кроме юмора способствует сохранению брака?

- Наверное, лояльность, умение идти на компромисс, умение договариваться. Потому что многие женятся, потом говорят: я от него не ожидала. На Западе принято составлять брачный договор. У нас: любовь пришла - пошли и поженились. А нужно вначале проговаривать - сколько хотите детей, сходитесь ли вы во мнениях. Потому что много примеров, когда мужчину на одного ребенка еле-еле уговорили.

- У вас муж фитнес-тренер. Он к вам строже, чем к другим ученицам относится?

- Сложно сказать. Понятно, что он требователен, и спасибо ему за это, помогает держать себя в форме. У меня есть подруга, она призналась, что полненькая, потому что муж говорит: «А я тебя такую люблю!». Если бы он дал ей задание, она бы похудела. Мол, а пока мужа все устраивает, она и ходит толстая.

- Вы еще ведете в столичных ресторанах кулинарное шоу «Повариха-ха!», а сами любите готовить? И что домочадцы больше всего любят в вашем исполнении?

- Дочки любят всякую выпечку. Творожные печеньки, хычины с сыром и картошкой. Шоколадные тортики тоже любят, говорят: «Мама, ты так вкусно их делаешь!». Но я не часто все это готовлю, чтобы не толстеть. Я вообще стараюсь выпечку не есть. Мои любят простую еду - котлеты, курочку, макароны, рис, блины.