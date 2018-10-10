20 парней из Воронежской области сами попросили взять их на срочную службу

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-10T15:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В осенний призыв 2018 года в войска отправятся порядка 1200 парней из Воронежской области. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар региона Сергей Панков.

- Для нас этот призыв будет сложным. Число граждан, пребываюших на учете призывников, не увеличивается. Мы находимся все в той же демографической яме. Не уверен, что ее пик пройден. Это будет продолжаться еще лет пять-шесть. Посудите сами: в 2009 и 2010 годах мы отправляли в войска по десять тысяч человек в год, сейчас - около пяти.

Я бы в армию пошел

55% призывников из Воронежской области отправятся в воинские части Западного военного округа. Большинство – 18% - пойдут в сухопутные войска. На альтернативную гражданскую службу планируется отправить 23 человека (весной таковых было 11).

С декабря прошлого года действует любопытное нововведение. Тот, кто ранее получил категорию В (ограниченно годен), может добровольно прийти в военкомат и подать заявление на повторное прохождение медкомиссии. Есть вероятность, что его признают годным (например, потому, что за последние годы изменился список заболеваний). Дело в том, что служба в армии нередко является необходимым условием для устройства на работу. Во время весеннего призыва в военкомат поступило около 20 заявлений от "добровольцев".

Неприятная справка

Тем, кто в 27 лет не прошел службу без законных оснований, вместо военного билета выдают особую справку. В весеннюю кампанию ее получили 55 жителей области. Справка не позволяет работать на госслужбе в течение десяти лет. Если получатель этого документа уже стал чиновником, его должны уволить. Как отметил Сергей Панков, таких случаев не было. Госорганы изначально не брали парней на работу без документов из военкомата.

Кстати, весной уклонились от военной службы восемь человек. Из них шесть не явились на заседание призывных комиссий, два не пришли на отправку в войска. Материалы передали правоохранителям.

Военный комиссар Воронежской области Сергей ПанковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Призывников с ожирением все больше

В военном комиссариате также рассказали, какие болезни чаще всего становятся основанием для освобождения юношей от призыва.

- Структура заболеваний из года в год меняется мало, - отметил Андрей Гладнев, председатель военно-врачебной комиссии Воронежской области. - На первом месте - болезни опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов. Их доля - от 15% до 19%. На втором месте – около 13% - эндокринные заболевания. Хочется отметить, что сейчас растет число призывников с избыточным весом. Диагноз «ожирение» все чаще становится основанием для освобождения. А вот из-за недостатка веса с 2014 года предусмотрено не освобождение, а только отсрочка. И таких призывников стало меньше. Наконец, на третьем месте – от 8% до 10% - психические заболевания.

Как добавил Сергей Панков, большая часть призывников, которые находятся в розыске - не те, кто бежит от службы, а те, кто не хочет получать документы с отметкой о психической неустойчивости.

- Эти граждане не ложатся в больницу для прохождения обследования и не приходят получать военный билет, так как опасаются последствий при устройстве на работу. Это очень большая категория.