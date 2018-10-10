2018-10-10T15:54:45+03:00
Общество

20 парней из Воронежской области сами попросили взять их на срочную службу

Они подали заявления на повторное прохождение медкомиссии
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
В осенний призыв попадает примерно 1200 человекВ осенний призыв попадает примерно 1200 человекФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В осенний призыв 2018 года в войска отправятся порядка 1200 парней из Воронежской области. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар региона Сергей Панков.

- Для нас этот призыв будет сложным. Число граждан, пребываюших на учете призывников, не увеличивается. Мы находимся все в той же демографической яме. Не уверен, что ее пик пройден. Это будет продолжаться еще лет пять-шесть. Посудите сами: в 2009 и 2010 годах мы отправляли в войска по десять тысяч человек в год, сейчас - около пяти.

Я бы в армию пошел

55% призывников из Воронежской области отправятся в воинские части Западного военного округа. Большинство – 18% - пойдут в сухопутные войска. На альтернативную гражданскую службу планируется отправить 23 человека (весной таковых было 11).

С декабря прошлого года действует любопытное нововведение. Тот, кто ранее получил категорию В (ограниченно годен), может добровольно прийти в военкомат и подать заявление на повторное прохождение медкомиссии. Есть вероятность, что его признают годным (например, потому, что за последние годы изменился список заболеваний). Дело в том, что служба в армии нередко является необходимым условием для устройства на работу. Во время весеннего призыва в военкомат поступило около 20 заявлений от "добровольцев".

Неприятная справка

Тем, кто в 27 лет не прошел службу без законных оснований, вместо военного билета выдают особую справку. В весеннюю кампанию ее получили 55 жителей области. Справка не позволяет работать на госслужбе в течение десяти лет. Если получатель этого документа уже стал чиновником, его должны уволить. Как отметил Сергей Панков, таких случаев не было. Госорганы изначально не брали парней на работу без документов из военкомата.

Кстати, весной уклонились от военной службы восемь человек. Из них шесть не явились на заседание призывных комиссий, два не пришли на отправку в войска. Материалы передали правоохранителям.

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Военный комиссар Воронежской области Сергей ПанковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Призывников с ожирением все больше

В военном комиссариате также рассказали, какие болезни чаще всего становятся основанием для освобождения юношей от призыва.

- Структура заболеваний из года в год меняется мало, - отметил Андрей Гладнев, председатель военно-врачебной комиссии Воронежской области. - На первом месте - болезни опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов. Их доля - от 15% до 19%. На втором месте – около 13% - эндокринные заболевания. Хочется отметить, что сейчас растет число призывников с избыточным весом. Диагноз «ожирение» все чаще становится основанием для освобождения. А вот из-за недостатка веса с 2014 года предусмотрено не освобождение, а только отсрочка. И таких призывников стало меньше. Наконец, на третьем месте – от 8% до 10% - психические заболевания.

Как добавил Сергей Панков, большая часть призывников, которые находятся в розыске - не те, кто бежит от службы, а те, кто не хочет получать документы с отметкой о психической неустойчивости.

- Эти граждане не ложатся в больницу для прохождения обследования и не приходят получать военный билет, так как опасаются последствий при устройстве на работу. Это очень большая категория.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Воронежский концерн «Созвездие» обязали заплатить Минпромторгу России почти 82 млн. рублей
Житель Воронежской области пытался спасти товарища от тюрьмы. но сам оказался на скамье подсудимых
За неделю гриппом и ОРВИ заболели больше шести тысяч жителей Воронежской области
В Воронеже на пожаре погиб 65-летний мужчина, еще двое пострадали
В Воронеже закладчик героина из Таджикистана отправится в колонию строгого режима
В Воронежское водохранилище запустят 800 тысяч мальков толстолобика
Воронежский бизнесмен специально обанкротил свою фирму, чтобы не возвращать 4 млн. рублей
Из-за коммунальной аварии в Воронеже из-под земли забил фонтан воды
В Воронежской области почти неделю не могут найти 78-летнюю пенсионерку
В Воронежском опорном университете открыли коворкинг-центр
В Воронежской области пройдет субботник по сбору желудей
Природоохранная прокуратура Воронежа потребовала закрыть сайты для браконьеров
В центре Воронежа закрыли на ремонт часть Дворца бракосочетания
Жильцам двух воронежских домов плату за коммунальные услуги выставляли "с потолка"
На воронежской трассе в лобовом столкновении двух "ВАЗов" погиб 23-летний водитель
Воронежские призывники все чаще получают освобождение от службы из-за ожирения
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Две жительницы Воронежа попали под колеса на улице Димитрова
Жители воронежского микрорайона Сомово 72 раза обращались в администрацию по вопросам благоустройства
Мэрия Воронежа возьмет в долг миллиард рублей
В Коминтерновском районе Воронежа за 12 миллионов отремонтировали тротуары
Воронежцы: «90-ый автобус объезжает пробку на Ленинском проспекте дворами»
В двух школах Воронежа мясо хранили с грубыми нарушениями