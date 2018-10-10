2018-10-10T14:35:44+03:00
Общество

Губернатор предложил реконструировать один из старейших стадионов Воронежа

Александр Гусев подчеркнул, что спортивный объект нужен горожанам
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9 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу оценить возможности совместного участия в реконструкции территории воронежского стадиона «Динамо». Глава региона подчеркнул, что в дальнейшем спортивным объектом смогут пользоваться все горожане, тем более что он расположен рядом с парково-рекреационной зоной.

В совещании по вопросам использования стадиона «Динамо» приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, и.о. главы городского округа город Воронеж Сергей Петрин, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев, руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов, руководитель управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин и врио председателя Воронежского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Александр Володин.

Александр Гусев пояснил, что совещание носит предварительный характер. Стадион «Динамо» был построен в 1932 году и считался одним из самых крупных в стране. Помимо самого стадиона, на территории в 6,3 га находятся подтрибунные помещения, плоскостные сооружения и спорткомплекс с пятью залами различной направленности.

Сооружения технически устарели, необходима реконструкция спортивной базы «Динамо». Глава региона поручил проработать различные варианты дальнейших действий, включая оценку необходимых работ, подсчет возможных затрат на восстановление стадиона, механизмы взаимодействия с Центральным советом общества «Динамо» и его региональным отделением.

– Нам сейчас важно открыть стадион, а для населения, в том числе для людей, которые приходят в парк, – подвел итог Александр Гусев.

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