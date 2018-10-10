2018-10-10T14:37:52+03:00
Общество

За пять лет в Воронежскую область планируется привлечь 83 млрд. рублей из федерального бюджета

Деньги будут направлены в том числе на реализацию национальных проектов в регионе
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9 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание на тему подготовки региональных составляющих национальных проектов.

Региональным проектным офисом Воронежской области по результатам взаимодействия с федеральным проектным офисом полностью сформированы методическая и организационная основы для реализации национальных проектов в области. Так, Воронежская область принимает участие в 11 национальных проектах и в 52 входящих в них федеральных.

Руководитель департамента экономического развития Воронежской области – руководитель регионального проектного офиса Анатолий Букреев сообщил, что уже разработаны и направлены в министерства региональные составляющие по всем нацпроектам, принятым к реализации на территории Воронежской области. Разработка региональной составляющей 52 федеральных проектов должна быть завершена до 30 декабря.

Самое важное, что по 42 федеральным проектам предполагается предоставление субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования. Для Воронежской области по действующим субсидиям обозначены следующие условия софинансирования: федеральный бюджет – 85%, областной – 15%. По вновь вводимым с 2019 года субсидиям: федеральный бюджет – 98%, областной – 2%. При этом софинансирование расходов на дорожное хозяйство – не менее 50%.

По предварительной оценке исполнительных органов государственной власти, в регион планируется привлечь в 2019–2024 годах порядка 83 млрд. рублей из федерального бюджета. В 2019 году должны поступить субсидии в объеме 11,1 млрд. рублей.

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