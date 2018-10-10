2018-10-10T13:05:14+03:00
Спорт

ФНЛ. «Тюмень» - «Факел». 14 октября 2018 года

Сибиряки сыграют с воронежцами после кубковой битвы с ЦСКА
Юрий КОЗЛОВ
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Игорь Хайманов может сыграть против своей бывшей команды.Игорь Хайманов может сыграть против своей бывшей команды.Фото: с сайта ФК "Тюмень".
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В 16 туре «Факел» сразится в гостях с «Тюменью». Какие интриги таит в себе этот матч?

Главный вопрос – сумеет ли «Тюмень» восстановиться после кубковой игры против ЦСКА 10 октября. Понятно, что армейцы, которые даже «Реал» недавно ухитрились победить, просто не могут послать в Сибирь основной состав – игроки по сборным разъедутся. Но в любом случае ЦСКА не сдастся, и «Тюмени» придется нелегко. А тут на носу еще и «Факел», - на отдых есть всего три дня. Кстати, хотите понаблюдать за будущим соперником нашей команды, смотрите трансляцию игры с армейцами сегодня на Матч ТВ в 17.00.

Между тем команды – соседи по турнирной таблице. И очков у них поровну – по 17 – только «Факел» пока 12-й, а «Тюмень» - 14-я.

Любопытно, как против своей бывшей команды сыграет Игорь Хайманов, долго цементировавший оборону воронежцев, а сейчас обосновавшийся в «Тюмени».

Хотя состав «Факела» полностью сменился, в клубе еще не забыли три пенальти, назначенные в ворота воронежцев в позапрошлом чемпионате в игре в Тюмени. С поражения в том матче команда из столицы Черноземья потеряла кураж и в оставшихся до конца сезона пяти играх набрала лишь четыре очка.

Одним словом, у команд есть как старые счеты, так и новые причины для серьезной «зарубы». Есть смысл посмотреть на нее 14 октября. Матч начнется в 16.00. Болеем за наших!

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