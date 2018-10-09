В Воронеже состоялось первое мероприятие сообщества активных родителей «Наше будущее»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-09T16:07:00+03:00

В минувшее воскресенье в поселке Лесково, рядом с Семилуками, состоялось первое мероприятие проекта «Наше будущее» («Our Future»)

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В нем приняло участие более 100 семей, среди которых жители поселка Лесково и приглашенные гости из Воронежа.

Воскресный семейный квест включал в себя интерактивные игры с партнерами мероприятия и проекта в целом, конкурсы, сражения в лазертаг и пикник на свежем воздухе.

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Напомним, что проект «Наше будущее» создан по инициативе пяти воронежских компаний. В попечительский совет проекта входит компания «Авирон девелопмент», Воронежский Областной клинический консультационно-диагностический центр, ПАО Сбербанк, ООО «ППФ Страхование жизни» и Школа иностранных языков «Интерлингва». Одним из организаторов выступило известное воронежское маркетинговое агентство «Авангард». Каждая из компаний курирует свое направление в работе с членами сообщества активных родителей – обеспечение жильём, финансовую стабильность, страхование рисков, здоровье и образование.

Андрей Долженков, президент НП «Гильдия аналитических журналистов»: «Сообщество активных родителей давно пора было создать. И вот первые шаги сделаны. Мы хотим собрать весь опыт, все знания, как быть счастливыми, живыми и настоящими в семье, потому что в ней зарождается всё наше будущее. И для того, чтобы мы могли выбирать, делать, строить, творить, мечтать и снова выбирать, задуман этот проект».

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Благодаря профессиональной команде маркетингового агентства «Авангард» в Лесково участников квеста ждал настоящий праздник.

Елена Чеснова, руководитель маркетингового агентства «Авангард»: «Буквально на днях мы отметили 11-й день рождения нашего агентства. И в каждом новом проекте мы стараемся оправдать свое название, быть первыми, быть в авангарде. Мы начинаем новое больше дело и уверены, что впереди нас ждет только хорошее!»

Как это было

Основные активности мероприятия были сосредоточены в районе искусственного озера и спортивной площадки поселка. Каждому гостю праздника предстояло пройти специальный квест, в котором обязательно нужно было участвовать всей семьей. Представители «Авирон девелопмент» проверяли домочадцев на общий ассоциативный ряд, который мог сложиться у близких людей за годы их совместной жизни. Одна из пар удивила тем, что на просьбу назвать сказочного персонажа, не сговариваясь, назвала Ивана царевича и Серого волка. Как будто у них на двоих одна сказка в семье.

ПАО Сбербанк тестировал участников квеста на предмет их взаимоотношения к финансам. Это был специально разработанный организаторами сказочный квест, в котором, отвечая на вопросы типа: «Ваш влиятельный друг предлагает вам потратить все свои горшочки с медом на очень сомнительный проект с очень сомнительными пчёлами. Ваши действия?», можно было понять, кто вы – хвастунишка Карлсон или безотказная Золотая рыбка.

«ППФ Страхование жизни» на примере настольной игры бродилки продемонстрировала участникам квеста, как важно иметь возможность защитить себя от неожиданных неприятностей, которые сваливаются на нас в самый неподходящий момент.

Школа иностранных языков «Интерлингва» тестировала возможности семейных коммуникаций с помощью игры «Крокодил», усложнив задачу тем, что даже самые непростые слова нужно было объяснять с помощью жестов и только на английском языке.

Воронежский Областной клинический консультационно-диагностический центр загадывал загадки, предлагая игрокам, проявить свою эрудицию и смекалку. Попробуйте, например, ответить на вопрос «какое из этих слов означает болезнь носа» со следующими вариантами ответов: синекдоха (1), атараксия (2), никтофилия (3), сфеноидит (3).

На площадке агентства «Авангард» гости мероприятия катались на механических лошадках, стреляли из лука, играли с аниматорами, собирали конструктор…

Рядом с пляжем разместился импровизированный фуд-корт под открытым небом – красочный фуд-трак от компании «Панорама» с бургерами и горячим кофе и гриль-очаг OFYR c колбасками, жаренными креветками и безалкогольным глинтвейном от компании «Воронеж Кейтеринг». Гости могли посидеть на пляже, как на летней веранде курортного приморского заведения, благо погода к этому располагала.

Тех, кто прошел все станции квеста, ожидали три площадки – тест-драйв Volvo от компании «Мотор Ленд», официального дилера всемирно известной марки в Воронеже, настольные игры от магазина «Крокодил» и сражения в лазертаг с компанией «Южный Форт».

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Что будет дальше

В планах организаторов проекта «Наше будущее» («Our Future») еще до конца года провести несколько встреч с родителями на самых разных площадках. Тематика этих встреч будет подчиняться единой цели сообщества – помочь современным семьям быть гармоничными и счастливыми, правильно и адекватно реагировать на новые вызовы времени и быть готовыми к тому будущему, которое всех нас ожидает, и которое мы сами способны построить.

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А пока, как точно заметила руководитель Школы иностранных языков «Интерлингва» Елена Кузнецова:

«Это был солнечный старт для прекрасного и нужного проекта!»

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