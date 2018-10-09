2018-10-09T15:18:26+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС-2завершилась миссия поддержки ВАО АЭС перед предпусковой проверкой 2-го энергоблока

Следующим этапом станет непосредственно предпусковая партнёрская проверка
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На Нововоронежской АЭС завершилась Миссия поддержки всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС), цельюкоторой стало оказаниепомощи станции в обеспечении эксплуатационной готовности и подготовке к успешному проведению предпусковой партнёрской проверки (ПППП) блока №2 НВАЭС–2 (№7 НВАЭС).

«Такая миссия проводится в 4-ый раз в Московском центре ВАО АЭС, и впервые

- в Российской Федерации. В этом плане Нововоронежская АЭС стала первой.

Мы постарались дать рекомендации, чтобы энергоблок мог подготовиться к предпусковой проверке, - отметил руководитель программы миссии поддержки Московского центра ВАО АЭС Андрей Носов, отметив также хорошее состояние объекта и отсутствие у экспертов критических замечаний. «Работы идут даже с опережением графика», - подчеркнул он.

Международные эксперты из России, Венгрии, Словакии и Канады в течение неделиобщались с руководством НВАЭС, проводили интервью с руководителями и специалистами разных направлений, наблюдали за работой персонала. Они совершили обход предпускового энергоблока№2 НВАЭС-2,а также посетили социальные объекты города Нововоронежа.

Следующим этапом станет непосредственно предпусковая партнёрская проверка.

По уставу ВАО АЭС такая проверка проводится на каждом новом энергоблоке мира.

С 2013 года международные эксперты провели порядка 40 ПППП и повторных визитов. Главная цель предпусковой партнёрской проверки - оценить готовность энергоблока и его персонала к безопасной эксплуатации.

Напомним, что энергоблоки №1 и №2 НВАЭС-2 (№6 и №7 НВАЭС) с реакторами ВВЭР-1200 относятся к четвёртой очереди. Энергоблок №1 НВАЭС-2 прошёл предпусковую проверку ВАО АЭС в 2015 году и был сдан в промышленную эксплуатацию в 2017 году.

*ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. WorldAssociationofNuclearOperators) — всемирная ассоциация операторов АЭС, то есть организаций, их эксплуатирующих. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе насчитывается около 450 энергоблоков. Миссия поддержки, партнёрская проверка – одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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