Космонавты с МКС поздравили Воронежский мехзавод

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-09T16:28:42+03:00

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- Космос начинается на земле! – такими словами поздравили российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев Воронежский механический завод (ВМЗ). С высоты в 400 километров над Землей они поблагодарили коллектив предприятия за работу и надежность двигателей, которые выводят на орбиту ракеты-носители. И пусть в обычной жизни работники ВМЗ далеки от звезд, вечером 4 октября все они были звездами.

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Главные задачи - "Ангара" и "Союз-5"

98% пилотируемых пусков в мире проходит на российских ракетах-носителях. Все они оснащены двигателями Воронежского механического завода. Пожалуй, это лучший показатель значения ВМЗ в ракетно-космической отрасли.

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- Сегодня главная задача предприятия – изготовление двигателей для перспективных ракет-носителей «Ангара» и «Союз-5». Предприятие взяло хороший темп и участвует в создании новейших образцов ракетно-космической техники. В рамках программы импортозамещения ВМЗ выпускает титановые шаробаллоны, без которых невозможно производство ни одной ракеты-носителя в стране. А также производит сложнейшее оборудование для нефтегазового комплекса и железнодорожной техники, - отметил генеральный директор АО «ГКНПЦ им. Хруничева» Алексей Варочко.

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Традиции, правда, впечатляют: на двигателях Воронежского механического завода состоялось 2282 пуска! Предприятие сотрудничает с 300 партнерами как в России, так и за рубежом.

- По ряду изделий ракетно-космической техники ВМЗ является единственным поставщиком в России. У нас есть перспективные разработки в этой области, а также в сфере гражданской продукции, - сказал Сергей Ковалев. – Будем наращивать эти объемы: планируется двукратное увеличение портфеля заказов по нефтегазовому оборудованию, в три раза расширяем производство узлов и агрегатов для тепловозных дизелей, идет освоение новых изделий.

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Уникальный коллектив получил награды

На праздничном вечере в ДК им. 50-летия Октября сотрудники ВМЗ получили награды и подарки. Алексей Варочко поздравил коллектив от имени главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и вручил Благодарности Госкорпорации и Центра им. Хруничева. Грамотами Минпромторга РФ отметил сотрудников ВМЗ депутат Госдумы РФ Андрей Марков, важнейшими региональными наградами - правительство Воронежской области, региональный парламент и мэрия. Среди награжденных - инженеры, конструкторы, технологи, металлурги, слесари-сборщики, мастера и специалисты рабочих профессий - все те, кто создаёт сегодняшний день ракетно-космической отрасли.

А благодарить коллектив есть за что: более полувека ВМЗ изготавливает ракетные двигатели для большинства космических программ. Воронежские двигатели выводили в космос Юрия Гагарина, орбитальные станции «Мир» и МКС, доставляли межпланетные космические аппараты на Марс и Венеру. Кроме этого, высокие технологии космоса сегодня успешно применяются в производстве сложнейшего оборудования для нефтегазовой отрасли и железнодорожной техники.

Один из награжденных на празднике – самый молодой старший мастер цеха 27-летний Игорь Козявин говорит, что всегда в работе ощущает сопричастность большому делу и ответственность:

– Наблюдаю за каждым пуском и чувствую гордость: ведь вложено столько труда и старания. Работа сложная, но она захватывает. Из мельчайших деталей, мы собираем основу для будущей ракеты-носителя - двигатель.