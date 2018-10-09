2018-10-09T12:59:28+03:00
Общество

Парковочные разрешения теперь оформляют и в МФЦ

Для получения муниципальных услуг в электронной форме вам необходимо войти в личный кабинет Портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru)
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Для получения муниципальных услуг в электронной форме вам необходимо войти в личный кабинет Портала, используя логин и пароль, полученные при регистрации на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).

На главной странице регионального портала в разделе «Транспорт» вам доступны следующие виды заявок:

Используя компьютер, имеющий доступ к сети Интернет, вы в любое время суток можете ознакомиться с порядком и условиями оказания муниципальных услуг, подать электронную заявку и необходимые документы на получение услуги, следить за ходом ее исполнения (в ходе оказания услуги орган, предоставляющий услугу, направляет в личный кабинет заявителя информацию об этапе исполнения услуги), а также получить результат в электронной форме.

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