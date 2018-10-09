2018-10-09T11:08:21+03:00
Экономика

ВТБ предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках

Банк ВТБ приступил к открытию спецсчетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для проведения закупок на электронных площадках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
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Открытие, обслуживание счетов, а также блокировка и разблокировка денежных средств для участия в торгах осуществляются бесплатно.

Спецсчет открывается в короткий срок как действующим, так и новым партнерам в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и через официальный сайт банка. Кроме того, ВТБ специально разработал и реализовал возможность упрощенной процедуры открытия данного счета через личный кабинет клиента на сайте АО «Единая электронная торговая площадка». Она позволяет дистанционно направить в банк заявление на открытие спецсчета. Счет можно использовать многократно: в любом количестве закупок на любой электронной торговой площадке, утвержденной Правительством РФ.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ обладает большим опытом комплексного обслуживания корпоративных клиентов-участников закупок, предлагая не только услуги расчетно-кассового обслуживания, но также банковские гарантии, финансирование, выгодное размещение средств, услуги банковского сопровождения и много другое. В рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ мы уже приступили к открытию специальных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как один из уполномоченных Правительством РФ банков: на сегодняшний день более четырех тысяч клиентов уже воспользовались нашим сервисом. Уверен, что услуга будет пользоваться спросом».

Перечень отделений ВТБ, в которых можно открыть специальный счёт для участия в электронных торгах в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, указан на сайте ВТБ.

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