Чтобы продать машину, надевал форму генерала

СЕГОДНЯ 21:23 2018-10-08T21:28:20+03:00

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Рынок подержанных автомобилей можно представить как гигантский завод, в одних цехах которого лениво скручивают пробег и закидывают шпатлевкой кузовные повреждения, в других - подтасовывают документы. В самом центре предприятия - зона производства лапши, которая сразу поставляется вместе с приборами для удобного развешивания на уши. Ну а топливо этой чудовищной фабрики - наши с вами деньги. «Комсомолка» подготовила своеобразные дневники двух людей, которые, в теории, находятся по разные стороны баррикад: перекупщик Дмитрий (фамилию попросил не называть) и автоподборщик* Александр Масленников откровенно рассказали о своей работе.

*Автоподборщик - человек, который за вознаграждение помогает покупателю выбрать машину.

Дневник перекупщика

Дмитрий:

- Увлечение подержанными машинами пришло спонтанно. Нам с братом просто нравилось часто менять автомобили. В какой-то момент пришло понимание, что их можно продавать не дешевле, чем купил, а дороже.

Никаких секретов, связанных с поиском удачных вариантов, у меня нет. Мониторим сайты. Настраиваем поиск на несколько самых востребованных автомобилей. Вот появляется объявление, видим - дешево. Едем! Машину выложили в три часа ночи? Звоним сразу! Утром приедет кто-то другой.

***

Торгуемся даже тогда, когда цена и так ниже некуда. Во-первых, люди частенько не представляют, сколько реально стоит их автомобиль (чаще, правда, оценивают его выше объективной стоимости). Во-вторых, тут чисто спортивный интерес: присесть на уши, надавить, найти ключ к конкретному человеку.

Указываешь на вздутие краски: «Мужик, да она у тебя битая». Владелец: «Как битая? Не может быть, брал у родственника, он не мог обмануть...» Я: «Да она переворачивалась. Вот же следы...» Через десять минут владелец уже верит, что родственник продал ему хлам, и готовит план мести. «Да берите эту машину за сколько хотите».

Еще есть прием, который работает всегда. Просто показываешь продавцу пакет с наличными и говоришь: «Вот все что есть - не как ты просишь, а на 50 тысяч меньше. Либо сейчас за эту сумму - либо никогда». Очень многие из тех, кто гордо заявлял в объявлении «без торга», сразу же сдают позиции.

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Работаем обычно по низу рынка: берем «усталые», но не разбитые машины. Крутим пробег, полируем фары, мажем кисточкой ржавчину. Всякие пластиковые накладки на капот и пороги помогают скрыть гниль, копеечные чехлы на сиденьях сразу же освежают салон. Иногда покупаем новые накладки на педали, ищем на разборках менее истертый рычаг коробки передач или руль.

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Потом, главное - правильно составить объявление о перепродаже, приложить хорошие фотографии, написать правдоподобную историю. Машины у нас редко задерживаются дольше недели. Да, везет не всегда. Однажды перегонял «японку» из Москвы в Воронеж, так она намертво встала на середине пути. Только на эвакуатор ушло около 30 тысяч рублей. Потом перебрал половину машины, в итоге продал с огромным минусом.

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Покупателям никогда не говорю, что я перекупщик. Почему моего имени нет в ПТС? Так это машина дяди, брата, свата.

Иногда разыгрываем небольшую сценку. Один из нас играет роль другого покупателя, который тоже приехал на осмотр машины. И все его в ней устраивает! Вот только деньги будут не раньше чем через три дня. Настоящий покупатель начинает соображать быстрее: «Так я сейчас эту машину заберу, раз она такая золотая».

Ответ автоподборщика

Александр:

- Почему вы верите всему, что говорят продавцы? Где же красная лампочка с тревожным сигналом «Обман! Обман!», когда вы слышите странные фразы?

«ПТС - дубликат, потому что первый испортил ребенок». А может, его портил слишком большой список владельцев?

«Тут менялся бампер - жена въехала в столбик на парковке». Это точно был не фонарный столб?

«Скручен ли пробег, спрашиваете? Ну, я не крутил». Перевожу: скручен.

«Масло течет? Не замечал. Да вы лучше посмотрите, какую магнитолу я себе поставил...» Классика: уводит внимание.

Часто даже не нужно осматривать автомобиль. Достаточно вслушаться в слова продавца по телефону.

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Толщиномер - не просто прибор, который позволяет узнать качество лакокрасочного покрытия. Это инструмент психологического воздействия. «...Машину покупал в салоне. Гарантирую вам, что ничего не ремонтировалось, все в заводской краске». Достаем толщиномер, и продавец меняется в лице: «Да, дверь подкрашивали... И крыло заднее...»

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Как выдают себя перекупщики в объявлениях? Обращаем внимание, где сделаны фотографии. Многолетний опыт подсказывает: если видите снимки на мойке - это перекупщик. Помыл, сфотографировал, продал. Их выдает и шаблонное описание, которое мы видим от объявления к объявлению. Если машину продает хозяин, он обязательно расскажет, какие расходники менял и когда. Исключения, конечно, бывают.

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Самый наглый перекупщик, которого мы встретили, представлялся генерал-лейтенантом. Вдумайтесь: он где-то достал форму и погоны, нацепил на грудь Звезду Героя России! Мы узнали биографию этого персонажа: он действительно служил. Года три. Дослужился до сержанта. Так вот, перекупщик-герой приехал к продавцу машины в Москве. Рассказал, что покупает автомобиль для ветерана боевых действий в Афганистане. Причем деньги собирало боевое братство! Зачем-то утверждал, что является близким другом воронежского губернатора... Так или иначе, уговорил владельца снизить цену на 30 тысяч. Дальше - больше. Перекупщик приехал в Воронеж и выставил машину на продажу на порядок дороже. Покупателям говорил, что продает автомобиль боевого товарища...

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Кажется, что перекупщики - это олицетворение зла. Но собственники тоже скручивают пробег и тоже врут. Однажды нашего клиента заинтересовало объявление из области. Перед тем как выехать на осмотр за двести километров, задали продавцу как минимум десять вопросов. Он соврал в ответ на каждый! На месте мы увидели невероятный хлам. Продавец - не перекупщик, а собственник - заявил: «Если бы я рассказал правду, вы бы не приехали».

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Нам периодически поступают предложения от перекупщиков. Почему-то эти люди уверены, что за 5 - 10 тысяч рублей мы будем склонять клиента к покупке…