На улице III Интернационала прошел субботник

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-08T17:32:58+03:00

Чистота и уют. Во дворе дома №13, что по улице III Интернационала, жители вышли на субботник, чтобы подмести опавшие листья, собрать мусор и привести в порядок детские площадки

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Большую помощь в организации уборки дворов жителям близлежащих домов оказал депутат Воронежской городской Думы Александр Сысоев. Парламентарий помог с инвентарём, организацией вывоза мусора, и даже позаботился, чтобы участникам субботника было чем подкрепиться. В общем, всё для того, чтобы жители сами смогли сделать свой двор чище.

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«Хочу поблагодарить нашего депутата Сысоева, за то, что он обратил внимание на то, как мы живём, и если на нас будут обращать внимание весной и осенью, то наш двор превратиться просто в прекрасный уголок Воронежа. Нам нужно просто выделять инвентарь и ещё бы хорошо опиловку деревьев сделать. Потому, что здесь детский городок, дети бегают, возможно, падение дерева и это будет чревато для всех», - говорит жительница дома №13 Марина Попова.

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Подобные субботники в городских дворах весной и осенью проходят регулярно. Кроме того, горожане часто обращаются к депутатам горДумы с просьбами не только помочь с организацией субботников, но и по другим вопросам благоустройства.