2018-10-08T16:33:22+03:00
Общество

Депутат Воронежской городской думы Алексей Пинигин поздравил педагогов с Днем учителя

В четверг, 4 октября, в воронежском Дворце творчества детей и молодежи накануне Дня учителя чествовали школьных учителей и воспитателей детских садов
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К поздравлениям присоединился заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, член постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям Алексей Пинигин.

Обращаясь к учителям, он подчеркнул, что они занимаются тяжелейшим трудом.

«Я часто вспоминаю фразу из одного старого доброго советского фильма: «Ошибки врачей очень дорого стоят, а ошибки учителей не столь заметны, но в конечном счете они обходятся не менее дорого». Это действительно так. Ведь во время своей работы вы вкладываете в нас, в наших детей, наших внуков частичку души. Это то, что нельзя просто взять и прочитать в рамках школьной программы. Нет такого человека, который с теплом в сердце не вспоминал бы те счастливые школьные годы, то, что вынес из них. Сегодняшний праздник — лишний повод для настоящих и прошлых учеников выразить вам свою благодарность за ваш незабываемый и тяжелейший труд», — сказал депутат Воронежской гордумы.

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Педагогов также поздравили участники творческих коллективов Дворца творчества детей и молодежи: эстрадная студия, хореографический ансамбль, коллектив народного танца, детская шоу-группа, вокально-эстрадная студия, ансамбль ирландского танца, воспитанники Воронежской школы олимпийского резерва по акробатике и театр танца.

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