Специалисты АЭС «Гундремминген» (Германия) посетили Нововоронежскую АЭС

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-08T11:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Делегацию немецких специалистов, прибывших с целью обмена опытом, возглавил технический директор АЭС «Гундремминген» доктор Рингель Хайко.

– В конце декабря прошлого года мы отключили от сети энергоблок B нашей атомной станции, – рассказал господин Рингель, – однако энергоблок Cбудет работать до конца 2021 года. А значит, у нас с нововоронежскими коллегами много тем для обсуждения: культура безопасности, вывод из эксплуатации, дезактивация оборудования и многое другое.В Нововоронеже есть как уже остановленные, так и работающие энергоблоки. Сотрудничество между двумя атомными станциями полезно для обеих сторон. Нам с коллегами очень нравится наблюдать развитиеНововоронежской АЭС. В самом начале нашего сотрудничества опыт немецких атомщиков пригодился нововоронежцам, а вчера мы увидели новые энергоблоки и были очень впечатлены.

.

В ходе встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров рассказал коллегам из ФРГ о государственной корпорации «Росатом» и концерне «Росэнергоатом», инновационных энергоблоках атомной станции и социальном развитии города Нововоронеж.

– Нашему сотрудничеству уже четверть века, – сказал Владимир Петрович на вступительном совещании, – и этот пример уникален в практике международного взаимодействия: 25 лет подряд осуществляются побратимские связи между двумя атомными станциями.

.

Гости посетили инновационный энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 6 НВ АЭС), сданный в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, и энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 7 НВАЭС), на котором ведутся пуско-наладочные работы. Немецкие атомщики также побывали в Международном центре подготовки персонала НВ АЭС, на базе которого проходят подготовку и поддерживают квалификацию специалисты ряда стран-партнёров Росатома.

.

Немецкие коллеги осмотрели различные тренажёры и учебные классы. Особый интерес гостей вызвал полномасштабный тренажёр – точнаякопия блочного пункта управления (БПУ) новых энергоблоков.

В августе 2017 в Нововоронеже был подписан договор о продлении двустороннего научно-технического сотрудничества, а, значит, Сотрудничество между двумя атомными станциями продолжится.

.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС