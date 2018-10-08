2018-10-08T10:51:59+03:00
Экономика

ВТБ закрыл сделку с фондом BonumCapital по приобретению банка «Возрождение»

ВТБ и фонд BonumCapital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению ВТБ контрольного пакета акций банка «Возрождение» (85%) после получения всех необходимых согласований со стороны регулятора и в соответствии с решением Наблюдательного совета ВТБ от 25 се
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В определенные законом сроки ВТБ направит обязательное предложение миноритарным акционерам «Возрождения» о выкупе пакетов обыкновенных акций. До января 2019 г. им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры.

Окончательная интеграция банков планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка «Возрождение», обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена – таким образом, при интеграции будут взаимно усилены экспертиза и компетенции банков, что будет способствовать дальнейшему развитию качества обслуживания клиентов.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения» – как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

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