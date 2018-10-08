Полномочия районных управ будут проанализированы на предмет определения коррупционных рисков

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-08T10:38:20+03:00

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Совет по противодействию коррупции под председательством главы городского округа город Воронеж Вадима Кстенина рассмотрел информацию управления дорожного хозяйства администрации и управы Коминтерновского района о результатах работы по снижению коррупционных рисков в ходе осуществления контрольной и разрешительной деятельности, а также при предоставлении муниципальных услуг.

Управлению дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж рекомендовано обратить особое внимание на выполнение мероприятий по предотвращению коррупционных рисков в ходе оказания муниципальных услуг. В адрес управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж были высказаны критические замечания относительно проводимой работы по противодействию коррупции. Совет по предложению Вадима Кстенина решил проанализировать полномочия управ городского округа город Воронеж по всем направлениям их деятельности, сформировать полный перечень коррупционных рисков, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, и разработать эффективные механизмы реализации мероприятий по устранению и минимизации коррупционных рисков.