Нововоронежская АЭС:порядка 80-ти студентов пройдут производственную практику в Международном центре подготовки персонала

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-05T10:28:01+03:00

Турецкие студенты разделены на 3 группы: первая группа прошла обучение в июне, вторая стажируетсясейчас, третья приступит к занятиям 8 октября текущего года

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79 студентовНационального исследовательского ядерногоУниверситета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)пройдут до конца 2018 годапроизводственную практикув Международном центре подготовки персонала, созданном на базе Учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС (НВАЭС) (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Росатома).

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Турецкие студенты разделены на 3 группы: первая группа прошла обучение в июне, вторая стажируетсясейчас, третья приступит к занятиям 8 октября текущего года. Каждый курс рассчитанна три недели. За времяобучения турецкие студенты отрабатывают практические навыки работы на инновационных энергоблоках. Специалисты УТП НВАЭС делятся со студентами опытом работы на АЭС, рассказывают о системах первого и второго контуров, системах безопасности.

«Атомная энергетика – очень перспективное направление.За время практики мы узнали много интересного. Без знаний, которые мы здесь получили, работать на таком объекте как АЭС «Аккую», было быпросто невозможно», – поделился впечатлениями студент 6-го курса ЙениджеСамет.

Турецкие студенты– будущие работники АЭС «Аккую» (Турция). Кроме занятий на базе УТП, практиканты знакомятся с организационной структурой инновационных энергоблоков поколения «3+» НВАЭС. Практические навыки они будут отрабатывать после окончания обучения, непосредственно на АЭС «Аккую», сооружаемой в Турции.

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Для справки:

АЭС «Аккую» - строящаяся атомная электростанция на южном побережье Турции. АЭС «Аккую» сооружается по российскому дизайну на базе проекта Нововоронежской АЭС-2, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Межправительственное соглашение о строительстве АЭС было подписано в мае 2010 г. Третьего апреля 2018 года в муниципалитете Гюльнар (провинция Мерсин, Турция) состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» на стройплощадке АЭС «Аккую». Она ознаменовала начало полномасштабных работ по строительству сооружаемой Росатомом первой турецкой атомной электростанции. В церемонии в режиме видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Турецкой Республики РеджепЭрдоган.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации.Энергоблок № 4 остановлен для проведения работ по модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС