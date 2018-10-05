День учителя в Воронеже: «Современный школьник - информированный, смелый, но иногда бывает несобранный»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-05T19:34:08+03:00

Преподаватели делятся впечатлениями от работы и наблюдениями о своих подопечных

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня Учителя мы решили более внимательно и детально рассмотреть картину школьных будней. Для этого - побеседовали с воронежскими преподавателями, ведущими разные предметы и имеющими различный стаж работы. Мы задали учителям несколько вопросов:

- почему выбрали такую профессию?

- каким было ваше первое впечатление от работы?

- трудно ли ставить первую двойку?

- плюсы и минусы в работе учителя?

- каков собирательный портрет современного школьника?

- желание разговаривать со школьниками на их языке не мешает роли авторитетного учителя?

- ваш девиз по жизни?

А также некоторые преподаватели поделились забавными история из своей практики.

Директор школы Татьяна Родионова (общий педагогический стаж - 36 лет, в должности директора школы -18 лет):

- Профессию выбрала случайно, так как после окончания школы не знала, куда пойду учиться и чем буду заниматься в жизни, поэтому и поехала вместе с подружкой в Ульяновск. Поступила в педагогический институт на учителя иностранного языка. На тот момент у меня было желание заниматься только иностранными языками.

- Первое впечатление от работы было тяжелым, потому что условия, в которых я начинала, окащались не самыми подходящими для начала педагогической деятельности. Школа переполнена: около двух тысяч учеников. Занятия проходили в коридорах, в которых стояли парты. Я была классным руководителем 4 «ж», был еще и «з», в общем, трудностей - предостаточно. В начале ты мало что умеешь, нужен опыт, а в конце трудовой деятельности ты уже знаешь, как поступить в сложной ситуации.

- Двойку ставить всегда тяжело, но иногда это нужно.

- Плюс работы в общении с детьми, потому что детская энергетика легкая, добрая, позитивная.

Татьяна Родионова.

- Современный школьник - это человек, который все время с гаджетом. Поскольку реальное общение уходит из его жизни и заменяется виртуальным, то он постепенно сворачивается в улитку. Современный школьник мобильный, раскрепощенный, он чувствует себя свободно.

- Учитель никогда не должен разговаривать с учениками на одном языке. Он должен их понимать, но переходить на сленг не имеет смысла, потому что восприятие мира у педагогов и подростков разное. Самое главное в общении с учениками - попытаться их понять. Современному учителю трудно идти в ногу со временем. Ему нужен поток новых знаний через себя пропустить, потом отобрать и передать детям то, что им, действительно, нужно. Учителю еще нужно понимать, как сформировать нравственные ценности у ученика. Не передать объем знаний, а вырастить личность. Это задача настоящего учителя.

- Мой девиз: через тернии к звездам!

- У меня был такой студент в институте, который уходил от ответственности и не учился, прикрываясь беременностью жены. Он мне все время говорил:« Как вы не понимаете, Татьяна Юрьевна, я не мог подготовиться, у нас токсикоз». Человек одинаковый в любом возрасте.

Завуч, учитель географии Людмила Корчагина (стаж работы - 31 год):

- Я была активным комсомольским лидером, мне нравилось общение с детьми, поэтому выбрала профессию учителя.

- В начале трудовой деятельности я познавала себя, детей, мир, профессию. Сейчас, когда имеешь большой опыт за плечами, становишься намного мудрее и можешь более результативно решать какие-то проблемы.

- Ставить первую двойку трудно, потому что у меня самой отношение к двойкам негативное. Не люблю их ставить. Иногда приходится, но только когда это вынужденная мера.

- Плюсы в работе - это ученики, у которых есть стремление учиться, развиваться, постигать новое. Минусов нет.

Людмила Корчагина.

- Меняется мир, меняется сам человек, т.е. появляется больше цифровой информации. Современный школьник разбирается в эьом лучше, чем преподаватель. Коммуникабельный, толерантный, умный, в нем присутствует внутренняя культура, любовь к людям и вообще к миру. Ребенок больше общается в социальных сетях, чем со сверстниками.

- Язык у школьников бывает разный. Если ребенок деликатный, умный, умеющий грамотно общаться на «молодежном» языке, то это нормальное явление. Если этот уровень низкий, то такого общения точно не может быть.

Профессия не позволяет учителю стоять на месте и отставать от современных детей. Это одно из важных условий для того, чтобы работать в школе.

- Девиз по жизни: не обидеть человека, не унизить его. Доброта, любовь и порядочность.

Учитель литературы Ирина Черникова (стаж работы - 25 лет):

- Люблю детей, люблю общаться с молодежью, люблю учить, люблю русский язык.

- Первое впечатление от работы было ужасное. Хотелось уйти, потому что дети не слушались. Но я не сдавалась, искала к каждому подход. И у меня получилось.

Ирина Черникова.

- О том, трудно ли ставить первую двойку, не задумывалась тогда.

- Плюсы работы - пытаясь научить кого-то, невольно учишься сама, что-то познаешь. Всегда находишься в молодежной среде, и поэтому не стареешь душой. Минусы - не все дети хотят учиться, а научить хочется каждого. Но, к сожалению, осчастливить насильно нельзя

- Современный школьник в основном тот, который ничего не делает до 11 класса, а уже потом все, что упустил, начинает наверстывать. Продвинутый в технологиях, но мало читающий, амбициозный в хорошем плане. Минус современных детей в их разобщенности.

- Профессия интересна тем, что пытаешься быть на «одной волне» с ребятами.

- Мой девиз: никогда не говори «никогда»!

- Ребята очень часто болеют воспалением хитрости, самая нелепая «отмазка» - трамвай был в пробке.

Преподаватель русского языка и МХТ Елена Ланкина (стаж работы - 21 год):

- Мне нравиться работать с детьми, а самое главное, видеть результаты своей профессиональной деятельности.

- В начале работы я была растеряна, так как мне не хватало мудрости и мастерства. Сейча мне намного комфортнее работать.

Елена Ланкина.

- Плюсы - это постоянно находиться в курсе всех новых веяний общественной жизни, образования, быть человеком современно и прогрессивно мыслящим, а минусы - небольшая заработная плата учителя. К сожалению, в нашем обществе такому тяжелому и важному труду не придается особого значения.

- Я единственный учитель в школе, который ни разу не поставил двойку в четверти ученику. Этой мой принцип.

- В первую очередь, это ребенок прогрессивный, целеустремленный, свободомыслящий, незакомплексованный. Он мечту переводит в цель и идет к этой цели. Еще, я думаю, у многих ребят завышенная самооценка, им не хватает самокритичности.

- Главное - не допускать панибратства и соблюдать нормы делового общения. Не перехожу эту грань, которая разделяет учителя и ученика. Также нужно не подстраиваться под молодежь, а понимать ее. Это нелегко, потому что мы разные поколения с разными взглядами на жизнь.

- Мой девиз: за черной полосой всегда будет белая!

- Самую смешную «отмазку» я слышала от ученика-фантазера, который сказал, опоздав на урок, что его сбил «КамАЗ». Он много чего сочинял, например, что забирал маму из роддома - у него родилась сестренка. Все было им рассказано так тепло и искренне, что я даже позвонила маме поздравить ее, оказывается, сама мама была не в курсе, что родила ребенка.

Учитель истории Елена Чигирева (стаж работы - 6 лет):

- Как говорится: если не мы, то кто? Это моя миссия, т.к. невозможно воспитать следующее поколение, людей, которые будут строить наше государство, если упустить их в раннем возрасте.

- В начале я подумала: «Какой кошмар, куда я попала! Отпустите меня домой!»

- Плюс работы - те дети, в которых удалось что-то вложить. Минус - это общий кризис отечественной системы образования.

Елена Чигирева.

- Первую двойку ставить было очень легко, потому что, наверное, я злой человек (шутит).

- Дети не мыслят свою жизнь без современных коммуникационных средств, и здесь уже ничего не поделать, просто нужно под них подстраиваться. Ребята очень любят комфорт, и если они выходят из него, то испытывают сильный стресс.

- Могу привести цитату из журнала 1898 года: «Учитель должен быть молод, ярок, понимать детей и говорить с ними на одном языке, иначе он никогда не завоюет у них авторитета».

- Девиз: ничего не бывает случайно.

Учитель физики Алексей Колесников (стаж работы - 2 года):

- Лично для меня быть учителем - значит уважать своих учеников, научиться смотреть на мир их глазами. Так как физика сложный предмет, то моя основная задача - это привить любовь школьникам к этой науке.

- Я надеюсь всегда на лучшее, и поэтому с самого первого рабочего дня в школе испытываю только положительные эмоции. Мне нравится быть учителем и передавать детям свои знания. В этом и заключается, по моему мнению, суть педагогического труда.

- Первую двойку ставить не трудно.Как любой труд должен быть оплачиваемым, так любое безделье должно быть наказуемым.

Алексей Колесников.

- Плюсов в работе много. Например, один из них - длительный летний отпуск. Негативная сторона работы учителя заключается в том, что переживаешь за каждого ребенка, все это требует огромных душевных затрат.

- Я думаю, что современных школьников иногда недооценивают. Они воспитанные, добрые, честные ребята.

- Общение с ребятами на одном языке не подрывает учительского авторитета. Особеннь важно находить общий язык в процессе диалога с учащимися старших классов.

- Девиз: Толстой любил повторять: «Делай, что должно, и будь что будет». Стараюсь придерживаться этой позиции.

Учитель изобразительного искусства Инна Бухонова (стаж работы - 25):

- Люблю работать с подрастающим поколением, общаться с детьми, нравится передавать им свой богатый опыт и знания.

- Начало работы было очень волнительным. Испытываешь сильный стресс, когда на тебя смотрят пятьдесят пар глаз.

- Плюсы - это общение с молодым поколением, творчество, отпуск летом. Минусы - синдром эмоционального выгорания, который возникает на фоне стресса.

Инна Бухонова.

- Всегда очень трудно ставить двойку, поэтому я почти этого не делаю.

- У многих детей нет шаблонного представления о мире, у них хорошо развито нестандартное мышление. Они демократичные, информированные, смелые, но иногда бывают несобранные.

- Учитель должен знать, чем живут ученики, и идти в ногу со временем. Достаточно трудно быть на «одной волне» со школьниками, т.к. они сейчас более продвинутые во многих вопросах, чем мы.

- Девиз: за позитив, за все хорошее в жизни.

Учитель химии Ольга Боровикова (стаж работы - 22 года):

- Я не выбирала профессию, это она меня выбрала.

- У меня было рвение, желание изменить мир. Я очень сильно огорчалась, когда что-то шло не так, как я хотела.

Ольга Боровикова.

- Трудно ли ставить двойку? Никогда не задумывалась об этом.

- Современный школьник: красивый, стильный, харизматичный, бестолковый, ленивый, но не дурак.

- Говорить с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя. Мне это не в тягость.

Девиз: я - смогу