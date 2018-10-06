День учителя в Воронеже:

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T17:58:51+03:00

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Дня Учителя я заинтересовалась работой преподавателей, которые являются нашими наставниками, и задала им несколько вопросов, касающихся их трудовой деятельности. В опросе участвовали учителя одной из воронежских школ.Всех нас во многом сформировала школа: именно преподаватели прививают нам духовные ценности, любовь и тягу к знаниям, учат добиваться намеченный целей. Но что мы знаем о тех, кто каждый день выполняет кропотливую работу, передавая свой драгоценный багаж знаний?

По последним данным, в Воронежской области 30 тысяч 328 педагогических работников.

Чтобы внимательно и более детально рассмотреть картину школьных будней, я взяла интервью у учителей, ведущих разные предметы и имеющих различный стаж работы.

Им были заданы вопросы, на которые я получилаинтересные иоткровенные ответы.

Как известно, человек планирует, а судьба распоряжается. Именно судьба привела на педагогическое поприще директора школы, Родионову Татьяну Юрьевну, (общий педагогический стаж работы- 36 лет, в должности директора школы- 18 лет).

Почему вы выбрали эту профессию и чем она вас привлекает? Профессию выбрала случайно, так как после выпуска школы я не знала, куда пойду учиться и чем буду заниматься в жизни, поэтому и поехала поступать вместе с подружкой в Ульяновск. В этом городе не было в университете факультета иностранных языков, поэтому я была вынуждена поступать в педагогический институт на учителя иностранного языка. На тот момент времени у меня было желание заниматься толькоиностранными языками.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя?Тяжелое впечатление, потому что условия, в которых я начинала работать, были не самые подходящие для начала педагогической деятельности. Школа переполнена: училось около двух тысяч учеников. Занятия проходили в коридорах, в которых стояли парты. Я была классным руководителем 4 «Ж» класса, был еще и «З», вобщем,трудностей было предостаточно. Это очень непростой труд и нелегкий хлеб.Вначале тымало что умеешь, нужен опыт, а в конце трудовой деятельности ты уже знаешь, как поступить в сложной ситуации.

Плюсы и минусы в работе? Плюс в общении с детьми, потому что детская энергетика легкая, добрая, позитивная.

Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника? Это человек, который все время с гаджетом. Поскольку реальное общение уходит из его жизни и заменяется виртуальным, то он постепенно сворачивается в улитку. Современный школьник мобильный, раскрепощенный,он чувствует себя свободно.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя? Учитель никогда не должен разговаривать с учениками на одном языке. Он должен их понимать, но переходить на их сленг не имеет смысла, потому чтовосприятие мира у педагогов и подростков разное. Самое главное в общении с учениками - попытаться их понять. Современному учителю трудно идти в ногу со временем.Ему нужно поток новых знаний через себя пропустить, потом отобрать и передать детям то, что им действительно нужно. Учителю еще нужно понимать, как сформировать нравственные ценности у ученика. Не передать объем знаний, а сформировать личность. Это задача настоящего учителя.

Ваш девиз по жизни? Через тернии к звездам!

Смешной случай из Вашей практики?У меня был такой студент в институте, который уходил от ответственности и от нежелания учиться, скрываясь за беременностью жены. Он мне все время говорил:« Как вы не понимаете, Татьяна Юрьевна, я не мог подготовиться, у нас токсикоз». Человек одинаков в любом возрасте

Вторым главным человеком в школе после директора является завуч, поэтому мне было интересно узнать мнениеКорчагиной Людмилы Ивановны (завуч школы, учитель географии, стаж работы- 31 год ).

Почему вы выбрали профессию учителя и чем она вас привлекает? Я была активным комсомольским лидером, мне нравилось общение с детьми, и поэтому я выбрала профессию учителя.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя? В начале трудовой деятельности я познавала себя, детей, мир, профессию. Сейчас, имея большой опыт за плечами, ты становишься намного мудрее и можешь более результативно решать какие-то проблемы.

Трудно ли было ставить первую двойку? Трудно, потому что у меня самой отношение к двойкам негативное, поэтому я не люблю их ставить. Иногда приходится, но только когда вынужденная мера.

Назовите плюсы и минусы в работе учителя?Плюсы -это ученики, у которых есть стремление учиться, развиваться, постигать новое. Минусов нет.

Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника? Меняется мир и меняется сам человек, т.е. появляется больше цифровой информации. Современный школьник ориентирован в этих вопросах больше, чем преподаватель. Коммуникабельный, толерантный, умный, в нем присутствует внутренняя культура, любовь к людям и вообще к миру. Ребенок больше общается в социальных сетях, чем со сверстниками.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя? Язык у школьников бывает разный. Если ребёнок деликатный, умный, умеющий грамотно общаться на «молодёжном» языке, то это нормальное явление. Если этот уровень низкий, то такого общения точно не может быть.

Профессия не позволяет учителю стоять на месте и отставать от современных детей. Это одно из важных условий для того, чтобы работать в школе.

Ваш девиз по жизни? Не обидеть человека, не унизить его. Доброта, любовь и порядочность.

Первым учителем, ответившим на мои вопросы, была Черникова Ирина Анатольевна, которая преподает литературу(стаж работы- 25 лет).

Почему вы выбрали профессию учителя и чем она вас привлекает?Люблю детей, люблю общаться с молодежью, люблю учить, люблю русский язык.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя?Ужасное, хотелось уйти, потому что дети не слушались. Но я не сдавалась, искала к каждому подход. И у меня получилось.

Трудно ли было ставить первую двойку? Нет, я об этом тогда не думала.

Назовите плюсы и минусы в работе учителя?Плюсы - пытаясь научить кого-то, невольно учишься сама, что-то познаешь. Всегда находишься в молодёжной средеи поэтому не стареешь душой. Минусы - не все дети хотят учиться, а научить хочется каждого. Но, к сожалению, осчастливить насильно нельзя.

Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника?В основном тот, который ничего не делает до 11 класса, а уже потом все, что упустил, начинает наверстывать. Продвинутый в технологиях, но мало читающий, амбициозный в хорошем плане. Минус современных детей в их разобщенности.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя? Именно этим и интересна профессия, пытаешься быть на «одной волне».

Ваш девиз по жизни?Никогда не говори «никогда»!

Смешной случай из вашей практики.Ребята очень часто болеют воспалением хитрости, самая нелепая« отмазка»- трамвай был в пробке.

Также имеет свое мнение по поводу интересующих меня вопросов Ланкина Елена Евгеньевна, преподаватель русского языка и МХК (стаж работы-21 год).

Почему вы выбрали профессиюучителя и чем она вас привлекает?

Мне нравиться работать с детьми, асамое главное, видеть результаты своей профессиональной деятельности.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя?

-Я была растеряна, так как мне не хватало мудрости и мастерства. Сейчас, имея большой опыт за плечами, намного комфортнее работать.

Назовите плюсы и минусы в работе учителя?Плюсы- это постоянно находиться в курсе всех новых веяний общественной жизни, образования, быть человеком современно и прогрессивно мыслящим, а минусы- небольшая заработная плата учителя. К сожалению, в нашем обществе такому тяжёлому и важному труду не придается особого значения.

Трудно ли было ставить первую двойку?

-Я единственный учитель в школе, который ни разу не поставил двойку в четверти ученику. Этой мой принцип.

Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника?

- В первую очередь, это ребенок прогрессивный, целеустремленный, свободомыслящий, незакомплексованный .Он мечту реализует в цель и идет к этой цели. Еще, я думаю, у многих ребят завышенная самооценка, им не хватает самокритичности.

Желание разговаривать с учениками на их языке, не препятствует роли авторитетного учителя?

-Главное, не допускать панибратства и соблюдать нормы делового общения. Не перехожу эту грань, которая разделяет учителя и ученика. Также нужно не подстраиваться под молодежь, а понимать её. Это нелегко, потому что мы разные поколения с другими взглядами на жизнь.

- Ваш девиз по жизни?

- За черной полосой всегда будет белая!

Смешной случай из вашей практики. Самую смешную «отмазку» я слышала от ученика- фантазера, который сказал, опоздав на урок, что его сбил КамАЗ. Он много чего сочинял, например, о том, как забирал маму из роддома, что у него родилась сестренка. Все было им рассказано в таких теплых эмоциях, что я даже позвониламаме поздравить ее, оказывается, сама мама была не в курсе, что родила ребенка.

Было интересно узнать мнение молодого специалиста, который по возрасту мало отличается от современных школьников. Выбор пал на Чигиреву Елену Михайловну , учителя истории (стаж работы– 6 лет)

- Почему вы выбрали эту профессию и чем она вас привлекает?

Как говорится, если не мы, то кто? Это моя миссия, т.к. невозможно воспитать следующее поколение, людей, которые будут строить наше государство, если упустить их в раннем возрасте.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя?

- « Какой кошмар, куда я попала! Отпустите меня домой! ».

Назовите плюсы и минусы в работе учителя? Плюсом являются те дети , в которых удалось что-то заложить. Минус- это общий кризис отечественной системы образования.

Трудно ли было ставить первую двойку?

Очень легко, потому что, наверное, я злой человек (шутит).

-Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника?

Дети не мыслят свою жизнь без современных коммуникационных средств, и здесь уже ничего не сделать, просто нужно под них уже подстраиваться. Они очень любят комфорт, и если они выходят из него, то испытывают сильный стресс.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя?

- Нет, не препятствует. Я могу даже привести цитату из журнала 1898 года «Учитель должен быть молод, ярок, понимать детей и говорить с ними на одном языке, иначе он никогда не завоюет у них авторитета»

Ваш девиз по жизни?Ничего не бывает случайно.

Как известно, мужчины в школу идут работать неохотно. Но нам повезло. Физику у нас преподает молодой креативный учитель Колесников Алексей Владимирович. Он недавно закончил ВУЗ, и стаж его работы 2 года.

Почему вы выбрали профессию учителя и чем она вас привлекает?Лично для меня быть учителем -значит уважать своих учеников, научиться смотреть на мир его глазами. Так как физика сложный предмет, то моя основная задача- это привить любовь школьников к этой науке.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя? Я надеюсь всегда на лучшее, и поэтому с самого первого рабочего дня в школе испытываю только положительные эмоции. Мне нравится быть учителем и передавать детям свои знания. В этом и заключается, по моему мнению, сущность педагогического труда.

Трудно ли было ставить первую двойку?Нет, так как любой труд должен быть оплачиваемым, соответственно, любое безделье должно быть наказуемым.

Назовите плюсы и минусы в работе учителя?Плюсов много, например, один из них -длительный летний отпуск. Негативная сторона работы учителя заключается в том, что переживаешь за каждого ребенка, все это требует огромных затрат душевных сил.

Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника?Я думаю, что современных школьников иногда недо оценивают. Они воспитанные, добрые, честные ребята.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя? Нет, не препятствует. Особенно актуально это в общении с ребятами старших классов, где необходимо находить общий язык путем диалога.

Ваш девиз по жизни?Л. Толстой когда-то сказал: «Делай ,что должно, а там будь , что будет». Стараюсь придерживаться этой позиции.

Нестандартный взгляд творческого человекаимеет большую ценность, поэтому я задала свои вопросы учителю изобразительного искусства Бухоновой Инне Викторовне (стаж работы-25)

Почему вы выбрали профессию учителя и чем она вас привлекает?Люблю работать с подрастающим поколением, общаться с детьми, нравится передавать им свой богатый опыт и знания.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя? Очень волнительным, я испытала сильный стресс, когда на тебя смотрят пятьдесят пар глаз.

Назовите плюсы и минусы в работе учителя? Плюсы –это общение с молодым поколением, творчество, отпуск летом. Минусы – это синдром эмоционального выгорания, который возникает на фоне стресса.

Трудно ли было ставить первую двойку?Всегда очень трудно,и поэтому я их почти не ставлю.

Каков, на ваш взгляд, собирательный портрет современного школьника?У многих детей нет шаблонного представления о мире, у них хорошо развито нестандартное мышление. Они демократичные, информированные, смелые, но иногда бывают несобранные.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя? Главное, во всем видеть меру.Учитель должен знать, чем живут ученики и идти в ногу со временем. Достаточно трудно быть на «одной волне» с учеником, т.к. они сейчас более продвинутые во многих вопросах, чем мы.

Ваш девиз по жизни?Я за позитив, за все хорошее в жизни.

Я горжусь тем , что классным руководителем 11 «Б», где я учусь, является Боровикова Ольга Владимировна, учитель химии (стаж работы 22 года).

Почему вы выбрали профессию учителя и чем она вас привлекает?Я ее не выбирала, это она меня выбрала.

Каким было ваше первое впечатление о работе учителя?У меня было рвение, желание изменить мир. Я очень сильно огорчалась, когда что-то шло не так, как я хотела.

Плюсы и минусы в работе? Я не ощущаю тяжести работы учителя, минусов я не вижу.

Трудно ли было ставить первую двойку? Я об этом никогда не задумывалась.

Собирательный портрет современного школьника? Красивый, стильный, харизматичный , бестолковый, ленивый, но не дурак.

Желание разговаривать с учениками на их языке не препятствует роли авторитетного учителя? Нет, однозначно нет. Мне это не в тягость.

Ваш девиз по жизни?Я - смогу!

Пообщавшись с преподавателями, я поняла, что люди в профессию учителя приходят по-разному, кто-то целенаправленно, кто-то по воле судьбы и случая, но всех их объединяет стремление к передаче знаний, накопленного опыта детям.