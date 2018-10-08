Надежда Ангарская в Воронеже: Муж больше смеялся над Медведевой!

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-07T23:51:24+03:00

На гастролях в нашем городе актриса «Камеди вумен» рассказала, как похудела на 30 кг, какие трудности с мужем-иорданцем и почему у нее случился конфликт с ДПС

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6 октября в Воронеже с успехом прошла премьера столичной антрепризы «Спасение Вселенной». Что это – комедия, было понятно уже по афише – в спектакле играют бывшие и настоящие участники юмористических проектов «Камеди клаб» и «Камеди вумен» - Надежда Ангарская, Елена Борщева (знаменитая Елена Хульевна Санта-Мария-Герра), Олег Верещагин, Роман Юнусов и Константин Маласаев (Никита из группы United Sexy Boyz). Постановка интересна тем, что создана по оригинальному сценарию, а не очередная версия затертых до дыр произведений. Что выходит, когда человека на полгода похищает инопланетная мантоварка? Пока его жена находит ему в лице друга похищенного, подопытный землянин влюбляется в шарообразную Ларису и даже беременеет! Получилось смешно и не пошло.

О юморе, математике, замораживающем геле «против каблуков» и «трудностях перевода» с мужем-иорданцем и ДПС «Комсомолка» поговорила певицей и актрисой «Камеди вумен» Надеждой Ангарской.

В «КАМЕДИ ВУМЕН» ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ СПОРТСМЕНКУ - ПОТОМУ ЧТО СНИМАТЬСЯ БЕЗ КАБЛУКОВ

- Надежда, вы учились на программиста, не жалеете, что стали актрисой в конечном итоге? Что-то помните из первой профессии?

- Я рада, что родилась под счастливой звездой и попала туда, куда хотела попасть. А не стала математиком или системным программистом. Буквально пару дней назад в соцсетях создали группу по названию моей институтской. Мы не виделись 15 лет, там тысячи сообщений и среди них последнее было: «Ребята-программисты, срочно нужно написать проект на 70-80 миллионов». И я подумала: наверное, надо вернуться, вспомнить, чему училась. Хотела написать: «Подождите, ребята, пыль с диплома смахну!». Я кстати, не помню, где он. В общем, ничего менять не собираюсь.

- Не чувствуете, что не хватает профессиональных актерских знаний и навыков?

- Я играю во многих спектаклях, в том числе с профессиональными актерами. У которых за спиной профильное образование, диплом. Я когда прихожу в проект, сразу говорю режиссеру, что я непрофессиональная актриса, чтобы не было ко мне вопросов. С проблемами пока не сталкивалась, потому что, как правило, нас зовут в спектакли с юмористическим уклоном. Мы не играем драмы, веселимся по жизни.

- Кстати, в «Камеди вумен» вы действительно просто веселитесь, там никогда не появляется сатира.

- А про что должна быть сатира? Не про политику же нам шутить. Артисты должны быть аполитичными! Если мы в свою профессию будем тянуть политику, получатся грязные игры, в которых мы не хотим участвовать. Я однажды столкнулась с политикой на региональном уровне. После этого я не агитирую, не шучу про политику. Я как честный гражданин просто хожу и голосую.

- Чего ждать в новом сезоне «Камеди вумен»?

- Номеров не хуже, больше номеров со звездами - Бузова будет, Седокова.

- Как вы выдерживаете на каблуках по 10 часов съемок?

- Красота требует жертв. А что делать? Мы же хотим, чтобы вы смотрели на нас и видели, какие девочки красивые. Есть специальный спрей с замораживающим эффектом на такой случай, гели, которые восстанавливают. Больно, но выходишь и делаешь. Когда играешь домохозяйку или спортсменку, в тапочках - это наши любимые номера.

КАК ПОХУДЕЛА? НИЧЕГО НОВОГО…

- Вы еще профессионально поете. Никогда не задумывались о музыкальной карьере?

- Скажут, что это проплаченный вопрос! Год назад, на моем дне рождения, мы презентовали мой первый альбом. 28 ноября всех жду в Московском мюзик-холле - на премьере моего шоу «Сторис». Там уже все по-взрослому: живой звук, шоу-балет, такой формат музыкально-развлекательного интерактива. Пою в стиле поп. Я выросла на Пугачевой, у меня в детстве было много ее пластинок…

- Вы же джаз здорово исполняете…

- Да, ребята так говорят. А я им отвечаю: «У меня от джаза только вес!» Им так нравится эта шутка. На самом деле, я не джазовая певица. Я когда-то попробовала в КВН, так и пошло. Джаз я, конечно, могу спеть. Я, кстати, в этом году выиграла джаз-баттл на фестивале в Архангельском в Москве. Никто не ожидал, и я тоже. Но так случилось. Поэтому пою, и продолжаю петь.

- А кто из певиц нравится, на кого хотелось бы походить?

- Это американская певица Арета Франклин, она пела в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Она у меня в приоритете до сих пор. Ее я бы и назвала человеком, на которого я равняюсь. Эталон, на кого я хотела бы походить.

- Вы говорите, что от джаза у вас только вес. Вы же смогли похудеть на 30 кг, поделитесь секретом?

- Похудеть-потолстеть - я это умею. Как? Ничего нового. Никаких таблеток. Просто не есть после шести вечера. Спорт тоже никто не отменял. И спать надо - человек худеет во сне. Если мы не будет спать, мы захотим есть, так что надо спать.

НЕ СПОРЬТЕ С ЛЮДЬМИ В ПОГОНАХ, КОТОРЫЕ СНИМАЮТ ВАС НА ТЕЛЕФОН

- Вы уже восемь лет снимаетесь в «Камеди вумен», можно сказать, что Москва приняла девушку из Якутии?

- Москву я еще не покорила. Ребята мне еще не подчиняются, только чемодан мой носят… У меня в Подмосковье бабушка жила, я там бывала не раз. Но когда я решила туда переехать, Москва, конечно, подрезала крылышки. Мы, такие звезды местные, приезжаем из маленьких городов, а в столице в первый же день понимаешь, что надо свои амбиции в сумочку подальше запрятать и все начинать заново. С этим сталкиваются все. Москвичкой я стала три года назад. Когда получила московскую прописку. А муж-иорданец не может получить гражданство, в нашей стране просто так российские паспорта даются только Депардье. А у нас другая фамилия.

- Вы же знаменитость, разве это не открывает двери? Вы же рассказывали, как сотрудники ДПС лояльно к вам относятся. Сотрудники, которые выдают паспорта, не так делают?

- Вы мало про меня знаете. На самом деле был случай с гаишником, когда мы поругались так, что это было в сводках новостей на первом месте. У меня был конфликт с сотрудником ДПС, он меня не пропускал, он был не прав. Но все перевернули так, будто бы это я - зазнавшаяся звезда. Поэтому не спорьте с людьми при погонах, которые вас снимают на телефон, - вы будете неправы. Ничего не докажете.

- Вы такой вспыльчивый человек?

- В подобных моментах да. Когда крайняя несправедливость, верх напыщенности человека. Тогда я не могу держать себя в руках. Я не дерусь, не матерюсь, но пытаюсь высказать свою точку зрения. А получается все… как получается. На работе я совершенно спокойный человек.

МУЖ БОЛЬШЕ СМЕЯЛСЯ НАД МЕДВЕДЕВОЙ

- Как муж относится к вашему творчеству, является ли он вашим поклонником?

- Он за то, чтобы я пела, и не очень рад, что я становлюсь театральной актрисой. Потому что роли у меня не домохозяйки. В спектакле «Спасение Вселенной» все нормально, но есть еще одна постановка, в которой я занята, так там я играю сумасшедшую женщину со странными сексуальными наклонностями.

- А муж ревнивый?

- Конечно! А что есть такие мужики, которым все равно? Я думаю, все мужчины ревнивые. Мой в меру. Конкретно не запрещает. Это моя работа, моя жизнь, я этим живу, мне это нравится. И это было все до него. Я не вижу здесь ничего страшного, плохого и выходящего за черту.

- Он смотрит «Камеди вумен»?

- Да, даже бывал на съемках. Но он не в совершенстве знает русский, ему не очень весело, потому что не до конца понятно. Он больше смеялся над Натальей Медведевой, ему нравилось, как она кривлялась и корчилась. Он хохотал.

- Как сын реагирует, когда видит вас в телевизоре?

- Он «зависает». Потому что редко видит меня накрашенной. И когда я прихожу со съемок, он так удивленно смотрит, может меня потрогать - мол, мама это или кто? Я говорю: «Забыл, как мама выглядит накрашенная?» А так я ему показываю фотографии с фотосессий, он улыбается.

- Сын легко отпускает вас на гастроли?

- За эти три года он уже немножко привык. И когда я говорю: мама завтра улетит, послезавтра вернется, он говорит: «Я с тобой не полечу». Раньше, когда собирала чемодан, было сложновато, он понимал, что я собралась куда-то без него. Сейчас ему уже три года, и он понял.

- Чем вас радует Давид, какие у него таланты?

- Из последнего: пошел на английский. Учительница потом спросила: он знает русский алфавит? Я говорю: нет. А он оказывается на занятиях английскую букву «би» назвал «вэ», она же одинаково пишется. Это было удивительно для меня. Мы с ним собираем паззлы, но алфавит не учили.