Выходные в Воронеже: 1000 собак, кинофестиваль о музыке, выставки

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-05T01:50:20+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться с вечера 5 по 7 октября

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КИНОФЕСТИВАЛЬ

В кинотеатре «Спартак» идет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend. Один из крупнейших кинофестивалей в России в этом году охватит 15 городов страны от Москвы до Калининграда и Красноярска. Форум познакомит зрителей с документальными фильмами об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий.

В программе региональной версии Beat Film Festival - хиты большого фестиваля, героями которых стали группа Depeche Mode, художник Жан-Мишель Баския, инстаграм-блогеры, певица M.I.A, банда девушек-скейтбордисток и звезды независимого хип-хопа от Nas до Pusha T.

5 октября смотрите Matangi/ Maya / M.I.A. (2018). Это история одной из самых эксцентричных артисток нулевых - от тихого быта в Брикстоне до ревущего бита Гластонбери, от первых попыток начинающего режиссера до последних выходов на сцену в статусе полноправного хедлайнера. Режиссер мотался за Майей по всему свету, снимал концерты и эпизоды с семьей, чтобы в итоге превратить 7 000 часов видео в полуторачасовой фильм, уже успевший получить приз на фестивале Санденс.

6 октября в программе фестиваля картина «Баския: взрыв реальности» (2017). О Нью-Йорке 1970-х, «городе, который проиграл очередную битву с граффити» и в котором жил и творил молодой Жан-Мишель Баския (18+).

6 октября покажут и фильм «Слово-закон» (2018). Саша Дженкинс, отец рэп-журналистики, хайпоборец-ветеран и арбитр свэга, профессиональный летописец уличной культуры, призывает хип-хоп-культуру к ответу за слова (18+).

7 октября покажут фильм Depeche Mode 101 (1989). Это запись концерта, прошедшего на стадионе Rose Bowl в Пасадене, одного из последних выступлений тура Music for the masses. Фильм снимал популярный документалист Д. А. Пеннебейкер, работавший с Бобом Диланом, Дэвидом Боуи и Джимми Хендриксом (18+).

7 октября в программе фестиваля также Skate kitchen (2018). Фильм Кристал Мосилль («Волчья стая») о группе скейтбордисток из Нью-Йорка (18+).

ЦИРК НА ВОДЕ

В Воронежском цирке творится сказочная феерия. Здесь проходят гастроли цирка на воде с программой «Остров сокровищ». Это захватывающее шоу в наш город привезли впервые.

На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами и каскадами водопадов. В этой сказке в воде распускаются лотосы, танцуют медузы и нимфы, в цветущем саду островка летают стаи радужных попугаев ара. Здесь шимпанзе-дайвер и морские львы покажут водный мир. Озорные павианы устроят бал-маскарад, в котором примут участие дикобразы, еноты и носухи. А завораживающая борьба крокодила с человеком потрясет публику.

В программе головокружительные полеты и фантастические превращения, захватывающая игра света и водных брызг. Подробнее о представлении читайте В Воронеже морские львы крутят обруч, а крокодил борется с дрессировщиком

Представления пройдут 6 октября в 12.00 и 16.00, 7 октября в 12.00 и 16.00.

1000 СОБАК

7 октября в Воронеже пройдет международная выставка собак «Черноземье-2018». На экспозиции представят около тысячи собак различных пород. Своих питомцев собираются привезти участники не только Черноземья, но даже Дальнего Востока, а также из Германии, Беларуси, Казахстана, Украины, Эстонии и Литвы.

Оценивать друзей человека будут эксперты из Словении, Беларуси, России, Казахстана, Эстонии и Литвы.

Выставка пройдет в EXPOцентре ВГАУ с 8.00 до 19.00, вход свободный.

ЗАРИСОВКИ ЛЕТА

6 октября в галерее HoodGraff в ТРК «Арена» откроется выставка «Шесть недель лета». Экспозиция представит около сотни работ участников арт-марафона Summer Sketches, который проходил в Воронеже с 21 июля по 1 сентября. В течение шести недель воронежские художники (любители и профессионалы разных возрастов) создавали работы на летние темы акварелью, карандашами, акрилом, маркерами, маслом, пастелью. Каждую неделю художники-эксперты, среди которых иллюстратор Лена Сень, живописец Игорь Щербаков, художники Екатерина Артемьева и Александра Макиева, Нелли Фролова и Алексей Загородных, делились профессиональными секретами по работе с тем или иным материалом.

На открытии выставки «Шесть недель лета» пройдет встреча с иллюстратором Леной Сень. Она покажет свои скетчбуки, расскажет о видах скетчинга и поделится собственными секретами создания быстрых и стильных зарисовок. Начало в 17.00. Вход свободный. Экспозицию можно будет посмотреть до 20 октября.

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова открылась выставка "Другой Ленский". Основная ее часть посвящена 185-летию первого издания романа в стихах «Евгений Онегин». Главное произведение Пушкина имело многочисленные отклики со стороны современников, среди которых заметную роль играл поэт Дмитрий Веневитинов, некоторые критики называли его «вторым Ленским».

Экспзиция представит истории написания романа и его первые печатные издания, портреты литературных современников Пушкина, участвовавших в «жизни» романа, а также книжные иллюстрации разных лет. Художественную атмосферу книги помогут ощутить артефакты эпохи - предметы дворянского интерьера и быта, исторические костюмы, произведения изобразительного искусства, комментирующие ключевые эпизоды романа.

К 85-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ КРАМСКОГО И 100-ЛЕТИЮ ВГУ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку "Люди и вещи", посвященную двум юбилейным датам - 85-летию музея и 100-летию ВГУ.

- Именно благодаря университету в Воронеже 100 лет назад появился Музей древностей и изящных искусств - тогда в наш город вместе с сотрудниками и имуществом был эвакуирован из Тарту (тогда города Юрьева) Императорский Юрьевский университет, в состав которого входил один из лучших университетских музеев. Город получил подарок, о котором нельзя было и мечтать: древнеегипетские редкости, античные мраморные скульптуры и вазы, произведения голландских, немецких, итальянских художников. Приехали и знатоки, без которых музейные экспонаты так и остались бы «немыми» диковинами, - напомнили в музее. - Это выставка-реконструкция, которая ненадолго воссоздает собрание одного из старейших университетских музеев.

Экспозиция представляет более 350 экспонатов, в числе которых предметы археологии, произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книги, минералы, гербарные листы и многое другое.

Выставка состоит из трех частей. Первый раздел посвящен истории Музея древностей и изящных искусств. Это своего рода реконструкция экспозиций 1920-х годов, в которой многие предметы представлены впервые за 100 лет. Вторая часть представляет большое количество произведений из университетской коллекции, которые и сегодня являются важной частью музейного собрания. В рамках выставки они отмечены специальными метками. Третий раздел - презентация нынешних музеев университета и их коллекций. Сегодня это самостоятельные структуры с археологическими, геологическими, зоологическими и другими собраниями.

В рамках работы выставки «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ» в музее имени Крамского задумана просветительская программа. Образовательный проект будет включать лекции, концерты и экскурсии выходного дня. Первая экскурсия пройдет 7 октября в 15.00.

ФОТО ФУТБОЛИСТОК

В Домжуре (пл. Ленина, 14) работает выставка «Российский футбол по-женски». Экспозиция представила работы социального фотографа из Страсбурга Эрика Ваззолера (Франция-Германия), который начинал профессиональную карьеру в редакции газеты Libération. Эрик Ваззолер изучал русский.

Во время работы над серией портретов российских футболисток фотограф обратился к «корням» этого вида спорта в России, посетив бывший когда-то флагманский клуб «Энергия» в Воронеже, затем отправился к обладателям чемпионского титула - пермскому футбольному клубу «Звезда 2005». А по пути остановился в Москве, где посетил женский футбольный клуб «Чертаново».

Выставка продлится до 12 октября, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ