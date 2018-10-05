Эмин в Воронеже: «Если Бузова собирает зал, никаких вопросов к ее творчеству быть не может!»

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-05T01:04:30+03:00

На гастролях в столице Черноземья артист рассказал, как раскрутиться без денег, какое впечатление на него произвел Трамп и на что копит его сын

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4 октября в воронежском концертном зале Event-Hall выступил Эмин. Артист привез поклонникам новую программу «Бумеранг-2018».

- Бумеранг всегда возвращается. И в жизни так: все, что из себя выплескиваешь, возвращается. Выдаешь хорошее - возвращается хорошее. Выплескиваешь любовь - возвращается любовь. Такой посыл мы хотели дать и в этом туре. Добрая музыка, песни о любви, дружбе, светлом и хорошем, чего сейчас не хватает. И мы это выплескиваем в зал и всегда получаем обратно, - признался артист.

Эмин поделился добром с воронежцами не только на концерте: певец принял участие в акции «Бумеранг добра» - встретился с ребятами, которых опекает благотворительная организация «Общие дети» (волонтеры помогают детям, лишенным родительской заботы и ставшим жертвами трудных жизненных обстоятельств). На вопрос, насколько важна благотворительность в его жизни, певец признался, что над этим сильно не раздумывает.

- Когда меня просят помочь, не важно, дети или взрослые, если у меня есть возможность, я не помню, чтобы я кому-то в этом отказал. Миссия каждого человека - если есть возможность, надо помогать. К тому же, я очень люблю детишек, и когда ко мне обращаются, стараюсь не отказывать. В Воронеже мой фан-клуб подхватил идею бумеранга, придумали акцию добра. Они продают нашу сувенирную продукцию – плакаты-диски, собирают какие-то деньги, мы их удваиваем и отдаем эти средства организация «Общие дети». В разных городах мы поддерживаем так не только детские дома, где-то талантливых детей с ограниченными возможностями - кто-то учится петь, кто-то плавать. И мы немножко этой акцией помогаем им. Но все это неважно. Наша задача - подарить им день хорошего настроения. Ведь я обязательно приглашаю их на концерт.

Эмин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МОИ СЫНОВЬЯ ЗНАЮТ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ АЙПАД, НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ И ДЕЛАТЬ УРОКИ

- Вас, наверное, засыпают просьбами в соцсетях. Как вы их отфильтровываете?

- Моя помощница получает от меня порой в три часа ночи скриншот «Помогите ребенку». Я не фильтрую. Просто у меня есть глаза, и если я в сообщениях где-то натыкаюсь на «Помогите моему ребенку», я понимаю, что это не просто так, это послание Всевышнего, и нужно отреагировать. Это небольшие суммы. Когда каждый делает какой-то жест в эту сторону, так в итоге собираются деньги на реабилитацию, операцию…

- А в ситуации со своими детьми на все просьбы откликаетесь? Или в чем-то есть запрет? В прошлый раз вы нам рассказывали, что стеснялись у родителей деньги просить…

- У меня это было уже в зрелом возрасте, а моим-то еще и 10 лет нет. Поэтому я стараюсь все-таки обеспечивать их всем необходимым. Но, конечно, есть и отказ. Они прекрасно знают, как можно со мной договориться. Например, заниматься спортом, выполнять какие-то мои поручения. Если ездят со мной на работу, то я им даю потом какие-то деньги, чтобы сходить в игрушечный магазин. Причем, один сын тратит, а второй копит. На яхту.

- В каких просьбах отказываете?

- Мы их во многом ограничиваем. Гаджеты - по времени. Если не отберешь - будут сидеть круглосуточно. Если дети просят новый компьютер, айпад или айфон, то я делаю так, чтобы это покупалось не сразу, а чтобы ребенок понимал, что ему надо что-то для этого сделать - спорт, здоровое питание, уроки.

- В прошлый приезд в 2016 году вы нам рассказывали, что ваши дети слушают Сергея Лазарева. За это время вкусы не поменялись, не перекинулись на новомодных Фейса или Элджея?

- Как раз убиваются по Элджею. Сейчас хотят пропустить школу и приехать на его концерт в Москву.

- Вас не смущает, что в своих песнях он употребляет нецензурные выражения?

- Сейчас такая глобализация произошла, интернет. Как бы мы не ограничивали детей, они все равно все услышат. Поэтому лучше пусть они это услышат дома, и ты объяснишь, что это не очень хорошие слова, песни для взрослых и их повторять нежелательно.

Эмин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЕСТЬ СЛУЧАИ, КОГДА В АРТИСТА ВКЛАДЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ, И ОНИ НЕ ОТБИВАЮТСЯ

- В вашем концертном зале «Крокус-Сити-холл» скоро выступит Ольга Бузова, одна из самых неоднозначных сейчас исполнительниц. Как вы к ней относитесь?

- Нет понятия неоднозначный или однозначный исполнитель, есть понятие кассовый и некассовый. Мы посмотрим, если она продаст зал в «Крокусе», значит, имеет свою аудиторию, может выступать и гастролировать, и никаких вопросов к ней или ее творчеству быть не может.

- Какой процент артистов собирает аншлаги в «Крокусе»?

- Если брать российских - около 10 % sold out. Это очень много. 285 концертов в год и аншлаговых - 28. Это большой процент, потому, сейчас ни один артист не собирает аншлаги по всей стране, потому что финансовая ситуация тяжелая. Организаторы ставят высокие цены, потому что как-то надо отбивать гонорары и расходы, у людей особо денег на билеты нет. Поэтому если ты очень любишь артиста, ты идешь, а если сомневаешься – смотришь его по телевизору.

- Кто чаще собирает полные залы, зарубежные или наши артисты?

- Примерно пополам. Есть артисты разного формата - есть те, кто стадионы собирают, есть залы-семитысячники, трехтысячники и меньше. Поэтому мы построили второй зал на 1500 мест, потому, что есть артисты, даже зарубежные, которые собирают в Москве до полутора тысяч.

- Сколько нужно сейчас средств, чтобы раскрутиться?

- Есть варианты раскрутки и без средств. Подписываешься на лейбл, и он раскручивает. Я создал лейбл Zhara Music, к нам приходят артисты, если они талантливы, мы из них делаем звезд. При этом они не вкладывают ничего. Просто будут работать с нами. А есть примеры, когда артист размещает в интернете ролик, снятый дома на кухне, где он что-то исполняет. И становится мегазвездой. И тогда сам зарабатывает. А есть случаи, когда в артиста вкладывают миллионы, и они не отбиваются.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН ПОКОРИЛ ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ

- С некоторых пор вы стали заниматься и кино, снялись в фильме «Ночная смена». Над какими еще кинопроектами работаете?

- Только что спродюсировал фильм «Жара в Баку», два месяца работали. В нем снялся практически весь российский шоу-бизнес - Киркоров, Басков, Тимати, Крид, Лепс, Валерия. Это романтическая комедия с профессиональными актерами, а артисты играют сами себя. Я их собираю на фестивале «Жара», а тут еще и заставил сниматься. Они говорили: ты нас измучил, в семь утра саунд-чек, потом съемки, потом фото, потом интервью, потом репетиции. Я отвечал: терпите, ребята. Фильм выйдет весной в кинотеатрах.

- Чем планируете еще удивить поклонников?

- Готовим «Самый жаркий Новый год» в Крокус-сити в новогоднюю ночь, где выступит порядка пяти топовых артистов. В октябре выходит новый русскоязычный альбом, который я готовил пару лет. Дуэт со Славой выйдет через пару-тройку недель.

- У вас много дуэтов, с кем больше всего запомнился?

- Все, с кем я пел, очень уважаемые мной партнеры, каждого из которых я очень люблю. Из последних мне запомнилась работа с Владимиром Кузьминым над песней «Сибирские морозы». Мы случайно встретились в ресторане, я признался, что я его фанат. Это не лесть, правда, я слушал его с детства, люблю его творчество. Сказал, что хочу спеть одну из его песен, из медленных, например, «Сибирские морозы». Он сказал: «Ну ты спой, я послушаю». Я отправил ему запись, он мне позвонил, объяснял у рояля нюансы. Мне запомнилось и общение с ним, и сама работа - насколько детали в этой песне имели для него значение. Он ее продюсировал, отнесся очень внимательно и помог сделать из нее альтернативный вариант. Например, в каких-то фразах есть ноты, которые подчеркивают мелодику, заложенную им. А каждый ведь поет по-своему. И он мне помог найти золотую середину между по-своему и тем, что он вложил в эту песню, когда ее сочинил. Это было очень приятно.

- У вас в клипе In Another Life снимался Дональд Трамп. Как вы общались?

- Мы не только в клипе снимались, мы вместе «Мисс Вселенную» делали, провели огромный телепроект с NBC. Очень хорошее впечатление о нем сложилось.

- Вы сейчас общаетесь?

- Он сейчас президент. Я ни одному президенту не могу просто так позвонить. Это неэтично.