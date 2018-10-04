В открытом этапе конкурса кадрового госрезерва Воронежской области примут участие 90 человек

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-04T14:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В региональном правительстве подвели итоги закрытого этапа конкурса "Команда будущего Воронежской области".

21 августа губернатор Александр Гусев объявил о старте проекта по отбору кадрового резерва для правительства области. На портал "Команды будущего" поступило 2457 заявок из 12 регионов страны (помимо Воронежской области) – Липецкой, Белгородской, Ростовской, Курской, Тверской, Ярославской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Каждый кандидат в рамках заочного этапа должен был предоставить на портал «Команда будущего Воронежской области» анкету, рекомендации и видео-презентацию. На основании совокупного количества баллов, набранных за перечисленные требования, был сформирован рейтинг соискателей. В итоге во второй, открытый этап прошли 90 человек, набравшие наибольшее количество баллов. С итоговым списком кандидатов можно ознакомиться на портале конкурса.

Глава Воронежской области Александр Гусев поблагодарил всех, кто отправил свои заявки, а также отметил высокий интерес не только воронежцев, но и жителей других субъектов РФ:

– Полученные по итогам первого этапа результаты превзошли наши ожидания: было подано порядка 2500 заявок, как от воронежцев, так и от жителей других регионов. Не только от соседних, но и достаточно отдаленных от Воронежской области, например, Тюменской области или Ненецкого автономного округа. Столь высокая заинтересованность в данной инициативе говорит о том, что у нас большое количество талантливых и неравнодушных людей, которые хотят приносить реальную пользу своему региону, своей стране. И крайне важно создавать для таких людей возможности, которые позволят им проявить себя и стать частью команды изменений – «Команды будущего».

Мероприятия очного этапа программы «Команда будущего Воронежской области» стартуют 15 октября. Кандидатам предстоит пройти онлайн-тестирование и личностно-профессиональную диагностику для выявления управленческой готовности и управленческого потенциала. Кроме того, им предстоит сыграть в оценочную деловую игру. Она покажет, как человек коммуницирует и какую позицию занимает в коллективе.

Участники, не прошедшие в следующий этап, получат отчет с рекомендациями по усилению ключевых компетенций.

НАША СПРАВКА

Программа «Команда будущего Воронежской области» реализуется в рамках проекта «Современное государственное управление» при экспертной и методологической поддержке Президентской академии. Методология отбора разработана РАНХиГС, начиная с 2014 года, используется при формировании резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента Российской Федерации.

Цель программы – сформировать резерв высокоэффективных управленцев, единый для органов власти, бизнеса и общественных организаций.

В программу "Команда будущего Воронежской области" поступили заявки от управленцев всех возрастов: количество кандидатов в возрасте от 25 до 35 лет составило 39%, от 36 до 55 лет – 61%. Приблизительно равный интерес к программе проявили представители сферы госуправления, местного самоуправления, бизнеса и т.д. 63% от общего числа участников на сегодняшний день являются действующими руководителями различного звена – от руководителей организаций до начальников отделов и их заместителей. Не занимают в настоящее время руководящие должности 37% участников.