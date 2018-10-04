2018-10-04T10:02:34+03:00
Общество

Нововоронежские атомщики раскрасили друг друга яркими красками

Желтый и зелёный - шары таких цветов были заряжены в маркеры (пневматические ружья) участников седьмогочемпионата по пейнтболу среди сотрудников Нововоронежской АЭС (НВАЭС)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Соревнования были приурочены ко Дню работника атомной промышленности.На городском стадионе «Старт» развернулась специальнаяплощадка, состоящая из надувных фигур, которые создавали укрытия для игроков. «Бои» проходили по международным правилам.

«Пейнтбольные соревнования стали традицией. Командный духучастниковостаётся с ними и на работе.Пейнтбол укрепляет дружеские связи между командами»,- рассказываетглавный судья соревнований, инженер отдела метрологииНововоронежской АЭС Сергей Катаргин.

Если в первом чемпионате участвовало15 команд, то в этот раз -в два раза больше. В упорной борьбе первое и второе места поделили команды РТЦ-2, ОДМиТК – на третьем. Следующим большим спортивным событием на предприятии станет Спартакиада среди работников и бывших работников НВАЭС, посвящённая Дню энергетика.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Воронежцев предупредили о сильном ветре
Отопление в домах воронежцев начнут пускать с 5 октября
Воронежец, объявил в угон арестованный за долги автомобиль
Воронежские студенты побегут за дружбу и толерантность
Пятый Шарлотфест стартует в Воронеже 25 октября
Воронежская семья пытается выиграть на ТВ 100 тысяч за ремонт квартиры
Воронежские художники покажут свои зарисовки о лете
В Воронеже во дворе многоэтажки вместо дорогого игрового комплекса установили дешевый
Воронежский «Буран» выиграл второй матч подряд
Ансамбль "Березка" приедет с юбилейной программой
Лишь в 1% многоквартирных домов Воронежа «включили» отопление
Из фермы в Воронежской области пропало около тонны солярки
Раненая катером на воронежском водохранилище женщина получит компенсацию в 1,4 миллиона рублей
На воронежском хлебозаводе нарушали права более 50 сотрудников
Воронежский замгубернатора, получивший «золотой парашют» за два дня увольнения, вошел в состав антикоррупционной комиссии
Житель Воронежской области обворовал пассажира в московской электричке на глазах у полицейских
Маршрутный автобус в Воронеже врезался в припаркованный грузовик и легковушку
Каждый четвертый воронежец рад введению платных парковок в центре
В четыре инвестпроекта Воронежской области вложат восемь миллиардов рублей
Государственная жилищная инспекция проконтролирует, как убираются воронежские дворы
В Воронеже за серию краж арестовали двух мужчин и женщину
Парень из Воронежской области забил до смерти мужчину, оскорбившего честь его брата