Нововоронежские атомщики раскрасили друг друга яркими красками

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-04T10:02:34+03:00

Желтый и зелёный - шары таких цветов были заряжены в маркеры (пневматические ружья) участников седьмогочемпионата по пейнтболу среди сотрудников Нововоронежской АЭС (НВАЭС)

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Соревнования были приурочены ко Дню работника атомной промышленности.На городском стадионе «Старт» развернулась специальнаяплощадка, состоящая из надувных фигур, которые создавали укрытия для игроков. «Бои» проходили по международным правилам.

«Пейнтбольные соревнования стали традицией. Командный духучастниковостаётся с ними и на работе.Пейнтбол укрепляет дружеские связи между командами»,- рассказываетглавный судья соревнований, инженер отдела метрологииНововоронежской АЭС Сергей Катаргин.

Если в первом чемпионате участвовало15 команд, то в этот раз -в два раза больше. В упорной борьбе первое и второе места поделили команды РТЦ-2, ОДМиТК – на третьем. Следующим большим спортивным событием на предприятии станет Спартакиада среди работников и бывших работников НВАЭС, посвящённая Дню энергетика.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС