Воронежского замгубернатора Агибалова исключили из антикоррупционной комиссии

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-03T20:00:02+03:00

В облправительстве подчеркнули, что Юрий Агибалов не войдет в состав каких-либо совещательных органов

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Ранее мы сообщали, что замгубернатора Юрия Агибалова вошел в состав комиссии по противодействию коррупции в Воронежской области. Однако, как сообщили в пресс-службе облправительства, 2 октября 2018 года подписан указ об исключении Ю.В. Агибалова из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции, который опубликован на портале правительства в рабочем порядке.

- В связи с увольнением в июле 2018 года заместителя губернатора – руководителя аппарата Геннадия Макина возникла необходимость ввести в состав комиссии заместителя губернатора, который курирует деятельность аппарата правительства Воронежской области. В данный период времени эти обязанности исполняет Юрий Агибалов, - объясняют в облправительстве.

Напомним, на днях много вопросов вызвала ситуация с выходом на пенсию Юрия Агибалова. Уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов. Вот только уже через два дня его вновь наняли на ту же должность.

Вообще в антикоррупционную комиссии Воронежской области входит председатель комиссии (губернатор), заместитель председателя комиссии (заместитель губернатора – руководитель аппарата) и другие члены.

В связи с тем, что исполняющий обязанности заместителя губернатора области Юрий Агибалов в новый состав регионального правительства, формирование которого завершится до 8 октября, входить не будет, он не войдет и в состав всех совещательных и коллегиальных органов, в том числе в комиссию по координации работы по противодействию коррупции.

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