2018-10-03T12:36:59+03:00
Экономика

ВТБ поддержал День промышленности Ярославской области

2 октября банк ВТБ выступил спонсором Дня промышленности в Ярославле, организованного правительством региона и Департаментом инвестиций и промышленности
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Представители ВТБ приняли участие в деловой программе форума, которая включала «круглые столы», сессии по актуальным вопросам экономики, знакомство с инновационными проектами, встречи в формате В2В и многое другое. Участники обсудили вопросы развития малых и средних предприятий, практические инструменты экспортной работы на международных рынках, а также льготный лизинг оборудования.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отметил: «Ярославская область обладает необходимыми производственными, технологическими и кадровыми ресурсами для стимулирования роста экономики. Проведение подобных мероприятий помогает в полной мере оценить инвестиционную привлекательность региона и помочь местному бизнесу найти новых партнеров, расширить свои деловые связи».

В мероприятиях Дня промышленности приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы и других ведомств, а также предприятий региона.

ВТБ в Ярославской области активно сотрудничает с предприятиями различных сегментов бизнеса. Кредитно-документарный портфель юр лиц банка по итогам девяти месяцев 2018 года составил 24,3 млрд рублей, портфель привлеченных средств – 11,5 млрд рублей. С начала текущего года банк предоставил порядка 400 млн рублей льготных кредитов в рамках действующих программам поддержки.

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