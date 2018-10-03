В Воронеже приступили к укреплению Ротонды

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-03T12:08:55+03:00

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Евгений Ревенко рассказал главе региона, что начались работы по обследованию Ротонды. После того, как они завершатся, будет составлена проектно-сметная документация на консервацию памятника – укреплению его конструкции и предотвращению дальнейшего разрушения. Разработку проекта отдадут одной из строительных организаций региона, имеющей лицензию на проведение подобных работ, в том числе реставрационных. Договор с подрядной организацией Воронежское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) заключило 26 сентября.

Также депутат Государственной Думы сообщил, что на разработку проектно-сметной документации Воронежским региональным отделением РВИО было собрано более 1,6 млн. рублей, часть из которых – пожертвования жителей региона и спонсоров. Львиную долю средств выделило Российское военно-исторического общество.

Кроме того, Александр Гусев и Евгений Ревенко обсудили выделение в следующем году средств из областного бюджета на консервацию Ротонды. Завершить работы планируется к маю 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Александр Гусев заявлял, что под Ротондой может появиться музей, если позволит состояние памятника.

– Мы знаем, что здесь достаточно обширные подвальные помещения. Если их техническое состояние позволит, мы будем рассматривать в перспективе это место под музей, – сказал отметил Александр Гусев.

НАША СПРАВКА

Воронежскую Ротонду можно назвать исчезающим памятником Великой Отечественной войны. Ее руины на пересечении улиц Транспортной и Бурденко – то немногое, что осталось от довоенного Воронежа.

В большом круглом здании Ротонды располагалась двухъярусная лекционная аудитория медицинского института.

С 7 июля 1942 года до освобождения города в январе 1943 на пересечении улиц Транспортной и Бурденко шли ожесточённые бои: снаряды повредили купол Ротонды. В послевоенные годы ее кирпичные стены жители растащили на строительный материал, который тогда был в дефиците. К началу 1960-х годов от памятника остался лишь железобетонный каркас с колоннами и куполом.

В последующие годы Ротонду решили не восстанавливать, чтобы ее руины красноречиво напоминали потомкам о пережитой городом трагедии.