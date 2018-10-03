Проект «Управляй своим здоровьем»: Что делать, если на прием к врачу невозможно попасть?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-03T13:02:01+03:00

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В августе молодая мама из Воронежа попыталась записать своего месячного ребенка на прием к офтальмологу в поликлинику по месту жительства. Лечение, которое предлагал местный педиатр, не приносило никакого эффекта. Вот только офтальмолог сам довольно долго был на больничном. Что в такой ситуации делать женщине?

Она попросила направление в другую поликлинику, но в ответ услышала лишь отказ. Надежда оставалась лишь на горячую линию страховой медицинской организации. Молодая мама позвонила страховому представителю, а тот в свою очередь обратился уже к заместителю главврача. Чем закончилась эта история? Все хорошо: младенца в ближайшее время приняли в областной офтальмологической больнице. Это важный пример того, как сегодня каждый из нас должен защищать свои права, в том числе и на качественное медицинское обслуживание.

Гарантия здоровья

В моем кошельке всегда лежит полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Этот небольшой пластиковый прямоугольник с фотографией – гарантия. Сегодня 80% медицинской помощи финансируется в системе ОМС.

- С начала 2018 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 4052 жителя региона. Это на 171 человека больше, чем за аналогичный период 2017 года. На оказание медпомощи было направлено 619,4 миллиона рублей, - рассказала Ольга Пегова, начальник организационно-аналитического отдела Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области.

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Каждый из нас имеет право выбора медицинской организации и врача. Таков закон об ОМС. Не обязательно ограничивать себя только бюджетными учреждениями. Можно обратиться и в частную больницу, которая включена в реестр медорганизаций в системе ОМС. Также у нее должна быть лицензия.

Более того, представьте: вы отправились в отпуск, но что-то пошло не так, и без помощи врачей уже не обойтись. Что делать? Готовиться к внушительным счетам за лечение? Вовсе нет. Даже в другом городе России вы может выбрать нужную вам медицинскую организацию и получить помощь. Вот только далеко не все помнят о такой возможности.

Необходима диспансеризация

По результатам маммологического обследования, которое проходило в рамках диспансеризации, врач-онколог одной из городских поликлиник назначил пациентке УЗИ молочных желез и лимфатических узлов. Вот только при этом он почему-то направил пациентку на платные услуги.

Женщина обратилась в страховую медицинскую компанию: уже на следующий день пациентке был предоставлен талон на проведение УЗИ молочных желез, а через шесть дней - на проведение УЗИ лимфатических узлов. Все совершенно бесплатно.

Фантастика? Вовсе нет. Удивлять должно другое: полис ОМС есть у каждого из нас - так почему же лишь немногие умеют им пользоваться?

Чтобы быть здоровым сегодня - необходима профилактика. Только на диспансеризацию и программу формирования здорового образа жизни в бюджете территориального фонда на 2018 год запланированы 1,2 млрд. рублей.

- Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, ежегодно утверждается правительством вот уже 20 лет. Когда меня спрашивают о «простом и понятном списке бесплатных медицинских услуг», ответ один: этот перечень существует в открытом доступе. Но, к сожалению, это не стало решением проблемы, - комментирует Ольга Пегова.

Проблему должен решить институт страховых представителей, который был создан в сфере ОМС. Это защитники пациентов на всех этапах оказания медпомощи. Эти специалисты все разъяснят, разрешат сложные ситуации и даже напомнят вам о ваших правах.

Не отказывайтесь от профилактики

Пару лет назад мне звонила сотрудница страховой медицинской компании и приглашала пройти диспансеризацию. Помню, ответил, что обязательно все пройду. Почему же в итоге не прошел? Ответ так сразу не найдешь.

Быть может, загвоздка в том, что все мы до конца не представляем кто же такие страховые представители? Давайте решим данную «загадку». Если говорить лаконично - это менеджеры здоровья.

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Страховые представители - это не просто специалисты по защите прав граждан. Это – наши персональные помощники. Они готовы сопровождать вас на всех этапах оказания медицинской помощи: консультировать о ваших правах и возможностях, решать возникающие проблемы, контролировать своевременность и правильность назначений врача, воспитывать у вас приверженность лечению. А их главная задача - формирование нового типа пациента – информированного потребителя медицинской помощи, обладающего навыками заботы о своем здоровье.

Дело в том, что всем выгоден здоровый пациент. В первую очередь, конечно, мы сами хотим чувствовать себя в полном здравии. Но и с точки зрения «глобальной экономики» легче провести профилактику, чем поставить на ноги человека на поздних стадиях болезни, когда требуется самое высокотехнологичное лечение.

- Отказ от профилактики не сэкономит нам бюджет. Напротив, пациент все равно обратится к врачу, но только потом это будет «скорая помощь», запущенный случай, тяжелое течение болезни и сложное дорогостоящее лечение, - комментирует Ольга Пегова. - Итогом нашей работы должно стать правильно наблюдение пациентов, взятых на диспансерный учет, и снижение риска развития заболеваний, которые сегодня являются основными причинами смертности во всем мире.

В первом полугодии 2018 года страховые представители напомнили 19 211 жителям Воронежской области о необходимости пройти второй этап диспансеризации. Как убедились по данным счетов на оплату медицинской помощи страховые представители, в результате первого этапа диспансеризации у каждого из них был выявлен риск развития заболевания, но они не пришли на второй этап обследования. Быть может, в зоне риска находится и кто-либо из нас? Узнать это можно, только придя на обследование. Берегите себя - учитесь управлять своим здоровьем.