2018-10-03T16:17:46+03:00
Общество

За активную общественную позицию

В Управе Железнодорожного района в торжественной обстановке чествовали тех, кто активно проявляет свою гражданскую и жизненную позицию
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Среди награжденных Почетной грамотой Воронежской городской Думы руководители социальных и культурных учреждений района, старшие по домам и председатели участковых избирательных комиссий. Всего около двух десятков активистов. Вручая грамоты, депутат Воронежской городской Думы Алексей Пинигин особо подчеркнул важность участия общественности в жизни города.

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- Мне комфортно работать в своем избирательном округе, потому что все люди на своём месте. Они ведут активный социальный образ жизни, занимают активную позицию и, соответственно, поступает необходимая мне для работы обратная реакция от жителей округа, - отметил Алексей Пинигин.

- Я благодарна нашим депутатам, - говорит директор ДК «Краснолесье» Наталья Шлявская. - Они откликаются на все наши просьбы, будь это приобретение инвентаря для клуба или поездки на фестивали. Поэтому, все вопросы всегда оперативно решаются и никогда отказа мы не получаем.

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И всё же, по мнению депутата Пинигина, активность населения нашего города пока не такая высокая, как хотелось бы. А достучаться до каждого жителя округа, тем более выстроить с гражданами прямой диалог просто необходимо.

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