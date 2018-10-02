В Воронеже обсудили вопрос реконструкции заправки в Северном районе

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-02T10:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

27 сентября в зале Дома архитектора (улица Плехановская, 22) прошли публичные слушания по вопросу реконструкции АЗС на ул. Хользунова, 99а. Той самой, что расположена по соседству с новым жилым комплексом «Чайка». Его строит группа компаний «Развитие» депутата областной Думы Сергея Гончарова. Постановление о назначении слушаний вышло на сайте администрации Воронежа 7 сентября.

Согласно документу, инициатором этого мероприятия выступил собственник заправки, работающей под брендом «Воронежская топливная компания» – ООО «Воронеж-Автоойл». Напомним, представители заправки усомнились в законности стройки ЖК «Чайка» и предложили бизнесмену присоединиться к реконструкции АЗС и вложить в нее 30 миллионов рублей. После продолжительных споров городские власти и решили устроить публичные слушания.

На обсуждение вынесли два вопроса. Первый касается получения согласования на использование земельного участка площадью 1409 кв. м. по ул. Хользунова, 99а (на котором расположена заправка) под «АЗС с комплексом автосервиса». Второй вопрос связан с согласованием отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в связи с запланированной реконструкцией АЗС.

Первым на слушаниях выступил реставратор Анатолий Бородецкий. На схеме проекта он показал, какие изменения планирует внести ООО «Воронеж-Автоойл» в ходе реконструкции автозаправочного комплекса. Помимо увеличения территории АЗС планируется перенести топливные емкости ближе к дороге, построить кафе и операторное здание.

.

Рядом с заправкой возводится жилой дом «Чайка» от Группы компаний «Развитие» (ул. Хользунова, 99б). Дольщики выступили против модернизации комплекса.

Один из собственников квартиры в ЖК «Чайка» Андрей Рясков высказал опасения, связанные с модернизацией:

- Если что-то рванет, то реконструкция и перенос подземных резервуаров нас все равно не спасет.

Его поддержали и другие будущие жители дома. Мария Беспахотных заявила, что отправляла письмо в администрацию города о законности реконструкции заправки, на что получила ответ из Департамента строительной политики.

- В документе сказано, что у АЗС по адресу Хользунова, 99а уже десять лет отсутствует санитарная зона. Как я могу верить руководству компании, что санитарная зона, наконец, появится, и все изменения внесут в соответствии с законом? Нам не предоставили никаких гарантий относительно проекта модернизации заправки.

.

Анатолий Бородецкий заверил дольщиков, что план реконструкции АЗС пройдет все проверки, когда получит соответствующее разрешение от администрации города. Дольщик Антон Холодов возразил:

- На данный момент я не вижу в предложенном проекте конкретики. Разрешения не получены, гарантии нам никто дать не может, и я, как и многие другие, не понимаю, что хочет изменить руководство АЗС. Если заправка и сейчас выполняет свои функции, зачем вообще нужна ее реконструкция?

Жительница частного сектора Мария Кудинова отметила, что из-за строительства здания нагрузка на заправку возрастет, поэтому реконструировать и расширить ее необходимо. Дольщики «Чайки» возразили, что недалеко от их дома есть другая заправка, на которую могут заехать все желающие.

- Реконструкция АЗС – это шум, стройка и пыль под окнами. Мне бы не хотелось видеть такую картину из своей новой квартиры, - заметил Максим Бобровский.

Член Общественной палаты Константин Квасов согласился с дольщиками, что те имеют полное право узнать конкретные цифры и информацию, касающуюся объектов заправки:

- Получение компанией «Воронеж-Автоойл» разрешения на условный вид не отменяет получения разрешения на право реконструкции данного объекта. Без получения соответствующих разрешений приступать к реконструкции заправки нельзя. Идея модернизации и переноса топливных баков имеет место быть, однако я разделяю опасения жителей «Чайки». Им необходимо дать дополнительные пояснения о том, как будет выглядеть заправка в будущем.

Некоторые дольщики вообще не поверили в реальность проекта. Их мнение выразил Денис Столповский:

-Предложение исходит из интересов бизнеса. Кто даст гарантирую, что реконструкция вообще будет проведена?

Представитель дольщиков Александра Савичева сказала, что реконструкцию автозаправочного комплекса можно было бы провести ранее, когда возводилось здание «Чайки»:

- Почему я, переехав в новую квартиру, должна из окна смотреть на строительный мусор? Владельцы АЗС прекрасно видели, что около заправки идет строительство жилого дома. Можно было подумать о нашем удобстве и провести модернизацию ранее.

Как сообщил Анатолий Бородецкий, план реконструкции заправки находится в разработке. По словам руководства фирмы, сейчас идет подготовка документации.

Все желающие позже смогут ознакомиться с протоколом слушаний на сайте управления строительной политики Воронежа. Итоговое решение по обсуждаемому вопросу должна вынести комиссия по землепользованию и застройке города.

.

Автор Анастасия Иванилова