В 2018 году в Воронежской области откроется седьмой интернат современного типа для престарелых

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-02T12:53:11+03:00

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Представители Воронежской облдумы и Пенсионного фонда посетили Липовский дом-интернат в Бобровском районе. В 2011 году объект такого формата стал первым в регионе и пилотным в масштабах страны.

По поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», Владимира Нетёсова Липовский дом-интернат был отмечен Почетной грамотой в благодарность коллективу за труд и заботу об одиноких пожилых людях.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что поддержка и социальная защита людей старшего поколения – моральный долг каждого человека.

– На территории Воронежской области реализуется проект «Единой России» «Старшее поколение», который ориентирован на строительство домов-интернатов нового типа для одиноких пожилых людей или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Шесть таких современных комплексов уже успешно работают, – рассказал Владимир Нетёсов. – Для комфортного проживания людей старшего поколения там созданы все условия, к тому же им в круглосуточном режиме оказывается многопрофильная медицинская помощь. В каждом интернате есть собственный штат врачей и медицинских сестер, кабинеты ЛФК и функциональной диагностики, комнаты отдыха, психологической разгрузки.

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Сейчас в Липовском доме-интернате в Бобровском районе проживает 133 пенсионера. Несмотря на удобство номеров, сидеть взаперти здесь не принято. Утро подопечных дома-интерната начинается с зарядки. Потом завтрак, процедуры и занятия в клубах по интересам рамках программы «Школа активного долголетия»: развитие творческих способностей, различные кружки по рукоделию, занятия в спортзале, скандинавская ходьба на свежем воздухе, экскурсии. Для тех, кто не может передвигаться, работает программа виртуальных экскурсий.

В доме-интернате работает Школа компьютерной грамотности. Обучение построено так, что освоив азы работы за компьютером, пожилой человек может помогать своему ровеснику овладеть компьютерной грамотностью. «Учитель» чувствует собственную значимость, у него повышается самооценка и «ученик» не стесняется, занимаясь с равным себе по возрасту.

– Практически все сферы, которые только можно представить для пожилого человека, здесь затронуты. И они дают реализоваться пенсионеру. Это занятие и культурными мероприятиями, и компьютерными науками, и спортом. Это показатель того, что пожилые люди тут ни в коем случае не брошены, не загнаны в какие-то рамки, они себя реализуют, проявляют и хотят жить дальше, – отметила председатель думского Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

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Местные жители пансионат в шутку называют «градообразующим». За счет пенсионеров численность села увеличилась на сотню человек, десятки нашли здесь работу.

Интернаты для престарелых и людей с инвалидностью сегодня фактически выполняют функцию Центров социального обслуживания для местных жителей. Кроме программы патронажа здесь активно развивается мобильная помощь.

Например, специальная бригада выезжает по заявкам в ближайшие села. Медработники оказывают необходимые консультации, социальные работники привозят пожилым людям продукты и лекарства. Это новое перспективное направлениереализуется совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации и при личном участии федерального координатора партпроекта «Старшее поколение», вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что комфортное проживание пожилых людей, повышение качества их жизни и вовлечение в различные социальные проекты сегодня являются приоритетными государственными задачами.