В Воронежской области будут обращаться с отходами по новой схеме

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-02T11:56:31+03:00

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Они обсудили переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области.

Александр Гусев рассказал, что в регионе утверждена комплексная схема обращения с отходами, а также разработана ее электронная модель. В соответствии со схемой создано восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров – Воронежский, Борисоглебский, Богучарский, Бутурлиновский, Калачеевский, Лискинский, Панинский, Россошанский.

На сегодняшний день определены региональные операторы для шести межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров. Конкурсы по отбору еще двух региональных операторов состоятся в начале октября.

Для повторного использования содержащихся в отходах полезных компонентов в рамках государственно-частного партнерства был построен мусоросортировочный завод мощностью 440 тыс. тонн в год (при работе в одну смену) на территории юго-восточной части карьера «Средний» Девицкого сельского поселения Семилукского района. Проект реализован с участием средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Объекту уже выдан акт ввода в эксплуатацию.

Кроме того, правительство области разрабатывает комплекс мер, направленных на недопущение существенного роста платы граждан за вывоз и утилизацию ТКО. А села получат субсидии на приобретение новых контейнеров для сбора мусора.

В свою очередь Алексей Гордеев заявил о том, что регион и дальше должен принимать активное участие в федеральных проектах «Чистая страна» и «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО» национального проекта «Экология», направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба и создание мусоросортировочных мощностей.