Александр Гусев:«При поддержке Торгово-промышленной палаты возродим торговый знак «Петровский стандарт»

28 Сент. 17:20 2018-10-01T09:43:09+03:00

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Елена ФЕДЯШЕВА

26 сентября в конференц-зале отеля «Мариотт» прошло торжественное мероприятие по случаю 30-летия основания Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области». Поздравили коллектив и руководителя губернатор Воронежской области Александр Гусев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, представители бизнес-сообщества, партнеры и коллеги.

- Юбилей - это еще один повод подчеркнуть, что Торгово-промышленная палата является системообразующим институтом для развития предпринимательства на территории области, - сказал на торжественной церемонии Александр Гусев. - За эти годы в нее вошли более ста достаточно крупных предприятий, и сегодня Торгово-промышленная палата является важным партнером и прочным мостом между бизнесом и властью Воронежской области. Наши коллеги из Торгово-промышленной палаты оказывают серьезное влияние на все процессы, которые происходят в экономике региона. Они - эксперты при обсуждении различных вопросов, касающихся экономического развития области, наделены правом законодательной инициативы. И мы, безусловно, намерены сохранять и укреплять наше взаимодействие.

Одним из перспективных направлений сотрудничества правительства области и Торгово-промышленной палаты, по словам губернатора, является возрождение торгового знака «Петровский стандарт».

- Этот знак утвержден давно, но о нем незаслуженно забыли. Очень надеемся на то, что с помощью Торгово-промышленной палаты мы сможем найти возможность продвижения под этой маркой местных продуктов, в том числе органического земледелия. Это перспективное направление для области.

Глава региона отметил, что сегодня между правительством и Палатой выстроены хорошие отношения. Она является каналом продвижения информации от бизнеса к органам исполнительной власти, позволяет понять, чем недовольны предприниматели и что они хотят изменить. В перспективе правительство области планирует ввести членов Торгово-промышленной палаты в состав общественных советов.

В честь юбилея Александр Гусев вручил благодарность губернатора Воронежской области за плодотворное сотрудничество, личный вклад в развитие экономики региона коллективу акционерного общества «Минудобрения», коллективу закрытого акционерного общества «Воронежский шинный завод», вице-президенту Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Вячеславу Шамарину и кладовщику ООО «Выставочный зал «Вета» Анатолию Девкину.

Благодарственные письма из рук губернатора Воронежской области получили также коллектив ООО «Землянск молоко» и директор по развитию, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Формат-Ц» Владимир Гончаров.

Президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в своем поздравительном слове отметил личный вклад в развитие Торгово-промышленной палаты Воронежской области ее руководителя Юрия Гончарова и его ближайших коллег.

- Воронежская Торгово-промышленная палата - единственная в России, которая имеет столько активно работающих образований. Здесь проводится мониторинг бизнес-климата муниципальных образований. Этот опыт мы сейчас пытаемся продвигать и распространить на всю Россию. Сегодня мы открыли в Воронеже отделение Международного коммерческого арбитражного суда Торгово-промышленной палаты. Он позволит разгрузить государственный арбитражный суд и станет хорошим подспорьем в решении споров для воронежских предпринимателей. В Воронежской области есть достойные арбитры мирового уровня. В настоящее время у нас по России всего 12 таких филиалов, - отметил Сергей Катырин.