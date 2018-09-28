1 октября – Международный день пожилых людей

28 Сент. 17:35 2018-10-01T09:45:29+03:00

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1 октября мы по традиции чествуем самых уважаемых и заслуженных людей в нашей стране и регионе. За плечами представителей старшего поколения – огромный багаж профессиональных достижений и личных побед. Но солидный жизненный путь – не причина отказаться от стремления к новым целям.

Мы живем в эпоху, когда восприятие возраста и отношение к нему основательно меняются. Сегодня во всем мире люди категории «60+» составляют энергичную и деятельную часть общества. Одна из важных задач органов власти Воронежской области – создание условий для активного и счастливого долголетия жителей региона, чтобы воронежцы могли пользоваться всеми преимуществами «золотого возраста».

Уважаемые представители старшего поколения!

Вам присущи замечательные качества: мудрость, степенность, богатый опыт. Искренне желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, душевного комфорта, любви детей и внуков!